Erden Timur'dan Galatasaraylıları çok üzecek transfer itirafı! ''3 dakikayla kaçırdık''

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'dan sarı-kırmızılıları çok üzecek bir itiraf geldi. Transferin son gününde oldukça hareketli saatler geçiren Galatasaraylılar, Zaniolo transferiyle büyük mutluluk yaşamıştı. Erden Timur, Zaniolo'nun yanında Hakim Ziyech'i de alacaklarını fakat 3 dakikayla transferin yetişmediğini söyledi. İşte Erden Timur'un açıklamaları...

"6 GÜN ÖNCE 29+4 MİLYON EUROYA SATILMIŞTI"

"Zaniolo, biz almadan 6 gün önce 29+4 milyon euroya satılmıştı. Transfer bozuldu. Biz 5 yıl vadeyle, yarı fiyatına, 15 milyon euroya aldık. Transferin son günlerinde, oyuncunun ya da kulübün transferden vazgeçtiği şartları aradık. İki tane öyle oyuncu bulduk."

"3 DAKİKA İLE YETİŞTİREMEDİK"

"Hakim Ziyech'i de 3 dakika ile yetiştiremedik. Zaniolo'nun sözleşmesi seneye bitecekti, takımıyla kavgalı ayrıldı. Bu yüzden 30 milyon euroluk oyuncuyu 15 milyon euroya aldık."



