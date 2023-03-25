SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Erden Timur'dan Galatasaraylıları çok üzecek transfer itirafı! ''3 dakikayla kaçırdık''

Erden Timur'dan Galatasaraylıları çok üzecek transfer itirafı! ''3 dakikayla kaçırdık''

25.03.2023 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak görev yapan Erden Timur, sarı-kırmızılıların mali kongresinde açıklamalarda bulundu. Yapılan transferlerin detaylarına değinen Timur, Hakim Ziyech transferinin 3 dakikayla kaçtığını duyurdu.

Erden Timur'dan Galatasaraylıları çok üzecek transfer itirafı! ''3 dakikayla kaçırdık''
Hakim Ziyech

Hakim Ziyech

FAS Fas
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'dan sarı-kırmızılıları çok üzecek bir itiraf geldi. Transferin son gününde oldukça hareketli saatler geçiren Galatasaraylılar, Zaniolo transferiyle büyük mutluluk yaşamıştı. Erden Timur, Zaniolo'nun yanında Hakim Ziyech'i de alacaklarını fakat 3 dakikayla transferin yetişmediğini söyledi. İşte Erden Timur'un açıklamaları...

"6 GÜN ÖNCE 29+4 MİLYON EUROYA SATILMIŞTI"

63e3594880a0324b2cadd26f

"Zaniolo, biz almadan 6 gün önce 29+4 milyon euroya satılmıştı. Transfer bozuldu. Biz 5 yıl vadeyle, yarı fiyatına, 15 milyon euroya aldık. Transferin son günlerinde, oyuncunun ya da kulübün transferden vazgeçtiği şartları aradık. İki tane öyle oyuncu bulduk."

"3 DAKİKA İLE YETİŞTİREMEDİK"

Hakim_Ziyech_frustrated_Chelsea_2022-23

"Hakim Ziyech'i de 3 dakika ile yetiştiremedik. Zaniolo'nun sözleşmesi seneye bitecekti, takımıyla kavgalı ayrıldı. Bu yüzden 30 milyon euroluk oyuncuyu 15 milyon euroya aldık."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
''Küçük ayak oyunlarına, içinde kabadayılık geçen numaralara gelmem''''Küçük ayak oyunlarına, içinde kabadayılık geçen numaralara gelmem''
Kariyerindeki ilk maçında 6 dakikada yetti! Spiker bile şaştı kaldı, 'İkinci Arda Güler' Kariyerindeki ilk maçında 6 dakikada yetti! Spiker bile şaştı kaldı, 'İkinci Arda Güler'
Akşener'in hamlesine Bahçeli'den yanıt! Ünlü teknik adam aday mı oluyor?Akşener'in hamlesine Bahçeli'den yanıt! Ünlü teknik adam aday mı oluyor?
Anahtar Kelimeler:
Erden Timur galatasaray hakim ziyech erden timur galatasaray galatasaray başkan erden transferin son günü kulübün 15 milyon euro

En Çok Okunan Haberler

Gözler asgari ücrete çevrildi! Kulislerde bu rakam konuşuluyor

Gözler asgari ücrete çevrildi! Kulislerde bu rakam konuşuluyor

İttifaka nasıl geri döndü? O isim ikna etmiş

İttifaka nasıl geri döndü? O isim ikna etmiş

Rıdvan Dilmen'in sözleri üzerine UEFA harekete geçti!

Rıdvan Dilmen'in sözleri üzerine UEFA harekete geçti!

Futbolu bırakmıştı! Servetini açıkladılar...

Futbolu bırakmıştı! Servetini açıkladılar...

Arthur Masuaku sınırları zorladı!

Arthur Masuaku sınırları zorladı!

Aykut Kocaman geri dönüyor!

Aykut Kocaman geri dönüyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Dudak dolgusu gözlerden kaçmadı! 'Ağzı yamulmuş'

Dudak dolgusu gözlerden kaçmadı! 'Ağzı yamulmuş'

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.