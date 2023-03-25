Erden Timur'dan Galatasaraylıları çok üzecek transfer itirafı! ''3 dakikayla kaçırdık''

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'dan sarı-kırmızılıları çok üzecek bir itiraf geldi. Transferin son gününde oldukça hareketli saatler geçiren Galatasaraylılar, Zaniolo transferiyle büyük mutluluk yaşamıştı. Erden Timur, Zaniolo'nun yanında Hakim Ziyech'i de alacaklarını fakat 3 dakikayla transferin yetişmediğini söyledi. İşte Erden Timur'un açıklamaları...
"Zaniolo, biz almadan 6 gün önce 29+4 milyon euroya satılmıştı. Transfer bozuldu. Biz 5 yıl vadeyle, yarı fiyatına, 15 milyon euroya aldık. Transferin son günlerinde, oyuncunun ya da kulübün transferden vazgeçtiği şartları aradık. İki tane öyle oyuncu bulduk."
"Hakim Ziyech'i de 3 dakika ile yetiştiremedik. Zaniolo'nun sözleşmesi seneye bitecekti, takımıyla kavgalı ayrıldı. Bu yüzden 30 milyon euroluk oyuncuyu 15 milyon euroya aldık."