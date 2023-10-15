Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması! ''Oyuncuyla görüştük''

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Aston Villa'ya kiraladıkları Zaniolo hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Bahis soruşturması başlatılan Zaniolo ile konuştuğunu söyleyen Timur, bekleyip göreceklerini ifade etti.

"KESİNLİKLE BÖYLE BİR ŞEYİN İÇİNDE OLMADIĞINI SÖYLEDİ"

Timur, "Zaniolo ile görüştük. Kesinlikle böyle bir şeyin içinde olmadığını söyledi. Avukatları ile de sürekli temas halindeyiz. Daha davanın ilk günleri ve ne olacağını öngöremiyoruz. Futbolcunun beyanı var. Bekleyip göreceğiz" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Zaniolo'nun sadece bahis oynamakla kalmadığı aynı zamanda bunu organize ettiği iddia edilmişti. Zaniolo, hakkında açılan bahis soruşturmasının ardından İtalya Milli Takımı kampından ayrılmıştı.

