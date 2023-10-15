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Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması! ''Oyuncuyla görüştük''

15.10.2023 10:42 | Son Güncelleme:
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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, hakkında bahis soruşturması açılan Nicolo Zaniolo ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Aston Villa
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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Aston Villa'ya kiraladıkları Zaniolo hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Bahis soruşturması başlatılan Zaniolo ile konuştuğunu söyleyen Timur, bekleyip göreceklerini ifade etti.

"KESİNLİKLE BÖYLE BİR ŞEYİN İÇİNDE OLMADIĞINI SÖYLEDİ"

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Timur, "Zaniolo ile görüştük. Kesinlikle böyle bir şeyin içinde olmadığını söyledi. Avukatları ile de sürekli temas halindeyiz. Daha davanın ilk günleri ve ne olacağını öngöremiyoruz. Futbolcunun beyanı var. Bekleyip göreceğiz" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

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Zaniolo'nun sadece bahis oynamakla kalmadığı aynı zamanda bunu organize ettiği iddia edilmişti. Zaniolo, hakkında açılan bahis soruşturmasının ardından İtalya Milli Takımı kampından ayrılmıştı.

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