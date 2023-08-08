Erden Timur "En büyük hayalim" dedi! Galatasaray'dan Antoine Griezmann bombası

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Galatasaray, kadrosuna yıldız takviyeleri yapmaya devam ederken, çok konuşulacak bir isim gündeme geldi.

ERDEN TİMUR ÇOK İSTİYOR

Sarı-Kırmızılılar'ın transfer sihirbazı olarak nitelendirdiği Erden Timur'un en büyük hayalinin Griezmann'ı Galatasaray formasıyla görmek istediği öğrenilirken, yeni hedefte belirlenmiş oldu. 32 yaşındaki Fransız forvet, bir süredir Suudi Arabistan kulüpleriyle transfer görüşmeleri yapıyordu. Özellikle Al Nassr ve Al Hilal, tecrübeli futbolcuya teklif üzerine teklif sundu.

MERTENS'İN YERİNE GRIEZMANN...

Kulübü Atletico Madrid, yeni sezonda ilk 11 planları arasında yer almayan Griezmann’ı bonservisiyle göndermeye oldukça sıcak bakıyor. Yıldız oyuncuyu Mertens’in yerine forvet arkasında kullanmak isteyen Sarı Kırmızılılar da işte tam bu noktada devreye girmiş durumda.

EN BÜYÜK HAYALİ!

Golcü oyuncu kesin olarak İspanyol devinden ayrılmaya karar verirse, Sarı-Kırmızılılar resmi olarak görüşmelere başlayacak. Özellikle Erden Timur’un yakın çevresine “En büyük hayalim” diyerek Griezmann transferini işaret ettiği öğrenildi.

