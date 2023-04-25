'Erden Timur, PSG ile anlaşmak üzere!' Galatasaray'ın Fransa'dan getireceği dünyaca ünlü ismi duyurdular! Mauro Icardi de devrede...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etmişti. Sarı - kırmızılılar, Nef Stadyumu'nda oynanan maçta 3-1 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı. Fenerbahçe'nin de İstanbulspor ile berabere kalmasının ardından 6 puanlık farkı koruyan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sezon başında oldukça hareketli bir transfer dönemi geçiren sarı - kırmızılılar, Paris Saint-Germain'den Mauro Icardi'yi kiralayarak dünyada ses getirmişti.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un dünyaca ünlü bir futbolcuya daha imza attırmak istediği ifade edildi.

Lucas Torreira'nın sezon sonunda ayrılması ihtimaline karşın harekete geçen Timur'un hedefindeki ismin Paredes olduğu kaydedildi.

Rus basınının haberine göre Mauro Icardi de transferde devreye girdi ve oyuncuyu Galatasaray'a getirmek için aktif rol oynadı.

Görüşmelerin devam ettiği belirtilirken, Arjantinli futbolcunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasına vurgu yapıldı.

Sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki futbolcu, 27 resmi maçta 1 asist yapma başarısı gösterdi.

