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Erdoğan'a sorulan 'yumurta' sorusu canlı yayına damga vurdu!

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GÜNDEM  | 16.03.2019 08:42 | Son Güncelleme

Katıldığı canlı yayında soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Günlük hayatınızda iki yumurta kırabiliyor musunuz?" sorusuna verdiği cevapla programa damga vurdu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan; Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT ortak canlı yayınında Veyis Ateş ve Ece Üner'in sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı programda günlük hayatına yönelik sorulara cevap verdi. Erdoğan, Veyis Ateş'in "Günlük hayatınızda kendinize vakit ayırabiliyor musunuz, iki yumurta kırabiliyor musunuz" sorusuna, "Ucuzu söylüyorsun sen, 2 yumurta kırmak ne demek. Her zaman yapıyoruz. Evdeki arkadaşlar hazırlığı yapıyorlar. 3 yumurta gerekir. Bazen kavurma, bazen pastırma" ifadeleriyle karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kendiniz mi yapıyorsunuz" sorusuna "O kadar da değil" demesi izleyenleri güldürdü.

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Anahtar Kelimeler:
recep tayyip erdoğan seçim

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
kavurmasız pastırmasız yumurtamı olur lan
Fakir edebiyatı yapacak hali yok herhalde.
Ben pastırma yemeyeli 10 yıl var ! Kavurmayıda geçen ramazanda yedim. Allah bildiği gibi yapsın
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