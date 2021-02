Erdoğan, AK Parti Balıkesir, Osmaniye, Tokat, Tunceli 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı:

"Türkiye'nin demokrasiden ekonomiye her alanda en üst lige çıkmasının ifadesi olan 2023 hedeflerimizin en kritik dönemeci de aynı yıl yapılacak seçimlerdir. Kongrelerimizde, partimizi 2023 seçimlerine taşıyacak ve inşallah sandıkta bir kez daha elde edeceğimiz zaferin altına imza atacak kadroları belirliyoruz. Teşkilatlarımızda görev alan her bir arkadaşımın böylesine bir tarihi sorumluluğun altına girdiğinin bilincinde olduğunu biliyorum. Gözlerinizdeki parıltı, yüreklerinizdeki kıpırtı, kalplerinizdeki heyecan, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına katkıda bulunma azminizin yansımasıdır. Rabbime bana sizler gibi yol ve dava arkadaşları nasip ettiği için hamdediyorum."

AK Parti kongrelerinin bir siyasi parti toplantısı olmanın ötesinde, ülkenin ve milletin geleceğe ilişkin umutlarının tazelendiği demokrasi platformları olduğunu dile getiren Erdoğan, "AK Parti, milletimizin kurduğu bir partidir. Girdiğimiz 15 seçimin hepsinde de birinci yaparak bizi bugünlere milletimiz getirmiştir. Bunun için her adımımızı milletimize bakarak atıyoruz." diye konuştu.

"Türkiye'nin bu kritik döneminde, hayatınızın diğer alanlarından fedakarlık yaparak sorumluluk üstlendiğiniz, elinizi taşın altına koyduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Tarihin her döneminde bayrağı en üst burca dikmek için öne atılan birileri olmuştur. Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın, Söğüt'te Osman Bey'in, Kosova'da Murat Hüdavendigar'ın, İstanbul'da Fatih'in, Sina Çölü'nde Yavuz'un, Bağdat'ta 4. Murat'ın, İstiklal Harbinde Gazi Mustafa Kemal'in, çok partili hayata geçişte merhum Menderes'in zaferleri hep böyle gerçekleşmiştir. Türkiye'nin geçtiğimiz 18 yılda elde ettiği başarıların kahramanı da mücadele safının en önünde yer alan işte bu kadrodur."

Erdoğan, 40 yıllık siyasi hayatlarının her gününü ve her anını bu sözü duymak için harcadıklarını belirterek, "İnşallah son nefesimize kadar da aynı gaye uğrunda mücadeleyi sürdüreceğiz." dedi.

Türkiye'nin 84 milyona yaklaşan nüfusunun her birini AK Parti'nin tabii mensubu olarak gördüklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

- "Hakikat selinin önünden kaçamayacaktır"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yürütme ve yönetme yetkisi alabilmenin tek yolunun milletin yarısından fazlasının desteğini kazanabilmek olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla artık bu köhne siyaset tarzının işi daha zordur. 40 benzemezi aynı torbaya sokmaya çalışan ittifak çabaları dahi bu gerçeği değiştirmeye yetmiyor. AK Parti olarak, tamamını tabii seçmenimiz olarak gördüğümüz milletimizin her bireyini kendi çatımız altında görme gayretimizde ne kadar mesafe katedersek, hangi mahfillerde yazıldığı belli olan bu oyunu o kadar çabuk bozarız. Sahaya çıktığınızda sizin bir adım gittiğiniz her vatandaşımızın size 3-5 adım geldiğini zaten bizzat müşahede edeceksiniz. Bizimle eser ve hizmet yarışına giremeyenlerin yöneldikleri her kapının önünde sonunda milletimizin feraset duvarına çarparak kapandığını geçmişteki tecrübelerimizle zaten biliyoruz. Yeter ki biz kendi istikametimize sahip çıkalım, kendi bildiğimiz yolda kararlılıkla gitmeyi sürdürelim. Allah'ın izniyle bu yolun sonu mutlaka zafere çıkacaktır.