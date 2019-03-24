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Erdoğan: Fazıl Say 29 Ekim'de konser verecek

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 24.03.2019 17:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yenikapı’da düzenlenen Cumhur İttifakı Büyük İstanbul mitinginde Fazıl Say'ın 29 Ekim'de konser vereceğini açıkladı

Erdoğan: Fazıl Say 29 Ekim'de konser verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yenikapı’da düzenlenen Cumhur İttifakı Büyük İstanbul mitinginde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fazıl Say'ın 29 Ekim'de Beştepe'e konser vereceğini açıkladı.

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Erdoğan Yenikapı'daki konuşmasında, "İnşallah 29 Ekim’de Fazıl Say’ın bir konseri olacak. Kendisinin inşallah bir bestesi olacak. Ya bizim derdimiz sen hangi zihniyettensin değil. Gelin, tek millet olalım" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Fazıl Say recep tayyip erdoğan

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