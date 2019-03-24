Erdoğan: Fazıl Say 29 Ekim'de konser verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yenikapı’da düzenlenen Cumhur İttifakı Büyük İstanbul mitinginde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fazıl Say'ın 29 Ekim'de Beştepe'e konser vereceğini açıkladı.

Erdoğan Yenikapı'daki konuşmasında, "İnşallah 29 Ekim’de Fazıl Say’ın bir konseri olacak. Kendisinin inşallah bir bestesi olacak. Ya bizim derdimiz sen hangi zihniyettensin değil. Gelin, tek millet olalım" dedi.

