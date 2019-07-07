Ereğli'de düzenlenen 'Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali'nde Hadise ve Murat Boz, hayranlarını coşturdu.

Büyük bir coşkuyla sahneye çıkan Hadise'nin mini kıyafeti geceye damga vurdu.

Hadise, sevilen şarkılarıyla binlerce kişiyi coşturdu. ‘Sıfır tolerans’, ‘Prenses’, ‘Farkımız var’ ve ‘Aşk dediğin’ gibi sevilen parçalarını seslendiren Hadise yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.



Güzel şarkıcı o anları, "Bana unutulmaz bir gece yaşattınız! Alanlara sığmayan kalabalığı hiç unutmayacağım" notu ile Instagram'da paylaştı.







