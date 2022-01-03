Eren Bülbül filminin oyuncuları kimler? Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmi konusu nedir?

Kesişme: İyi ki Varsın Eren filminin yapımcılığını TRT ve Dijital Sanatlar üstleniyor. Trabzon Maçka'da teröristlerle yapılan çatışma sırasında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Eren Bülbül ile astsubay Ferhat Gedik'in hikâyesini konu alan film önceki günlerde 1 Ocak'ta vizyona girdi. Peki Kesişme: Eren Bülbül filmi oyuncuları kimler?

EREN BÜLBÜL FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Mustafa Uslu'nun yapımcılığını üstlendiği film, Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak tarihinde toplamda 350 sinemada gösterime girdi. Yönetmenliği Özer Feyzioğlu üstlenirken; İsmail Hacıoğlu, Rahman Beşel, Alayça Öztürk, Mutlunur Lafçı ve Emir Çiçek gibi başarılı oyuncular başrolleri paylaştı. Filmin müziklerini ise Fahir Atakoğlu yaptı.

KESİŞME: İYİ Kİ VARSIN EREN FİLMİNİN KONUSU NE?

Mert Dikmen, Alper Uyar ve Özer Feyzioğlu’nun senaryosunu yazdığı filmde, iki şehidin hayat hikayesi, ülkemizde yaşanan terör gerçeği, Anadolu, Karadeniz’deki çetin yaşam koşullarıyla amansızca mücadele eden çalışkan, fedakâr, sevgi yüklü insanların yaşamlarından kesitlerle beyaz perdeye yansıtılacak. Ayrıca filmin üçüncü tanıtımında, mavi ve yeşilin muhteşem buluşmasına tanık olunan Karadeniz’deki bir ailenin, vatan ve insan sevgisini her şeyden önde tutan bir astsubayın yaşamlarından kesitler bulunuyor.

Trabzonsporlu ünlü futbolcu Abdülkadir Ömür’ün, Eren ve kardeşleriyle aynı takımda yer alarak oynadığı maç sahnesi de büyük ilgi çeken kısımlardan oldu.

KESİŞME: İYİ Kİ VARSIN EREN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film; İstanbul, Niğde, Trabzon ve Hatay başta olmak üzere 9 farklı ilde çekildi ve filmin çekim süresi ise 12 hafta oldu.

