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iPhone Duo'nun içi açıldı: Çift batarya ve dikkat çeken detaylar ortaya çıktı

Apple'ın iPhone Duo modeline ait ilk söküm videoları yayınlandı. Cihazın iç yapısını gözler önüne seren görüntüler, iki ayrı batarya hücresinin yanı sıra çip, modem ve onarımla ilgili önemli ayrıntıları ortaya çıkardı.

iPhone Duo'nun içi açıldı: Çift batarya ve dikkat çeken detaylar ortaya çıktı
Enes Çırtlık

YouTube kanalları REWA Technology ve Phone Repair Guru, iPhone Duo'nun ilk söküm videolarını paylaştı. Videolar sayesinde cihazın iç bileşenleri ve bazı parçalarının nasıl sökülebildiği hakkında yeni bilgiler edinildi.

iPhone Duo nun içi açıldı: Çift batarya ve dikkat çeken detaylar ortaya çıktı 1

İŞTE IPHONE DUO'NUN TOPLAM BATARYA KAPASİTESİ

iPhone Duo'nun içinde elektrikle etkinleştirilen yapışkan kullanılarak çıkarılabilen iki ayrı batarya hücresi bulunuyor. Bunlardan büyük olanı 2.962 mAh (11,56 Wh), küçük olanı ise 1.921 mAh (7,5 Wh) kapasiteye sahip. Böylece cihazın toplam batarya kapasitesi 4.883 mAh seviyesine ulaşıyor.

REWA Technology tarafından yayınlanan videoda, iPhone Duo'nun ana kartındaki bileşenler de etiketlenerek gösteriliyor. Ana kart üzerinde Apple'ın A20 Pro çipi ve C2 hücresel modemi gibi bileşenler yer alıyor.

iPhone Duo nun içi açıldı: Çift batarya ve dikkat çeken detaylar ortaya çıktı 2

TOUCH ID VE USB-C BAĞLANTISIYLA İLGİLİ YENİ DETAYLAR

Phone Repair Guru'nun söküm videosunda ise cihazın onarılabilirliğiyle ilgili bazı ayrıntılar paylaşıldı. Buna göre iPhone Duo'nun Touch ID düğmesi, onarım amacıyla teknik olarak çıkarılabiliyor. Ancak Phone Repair Guru, bu işlemin zor olduğunu belirtiyor.

Aynı videoda, cihazın USB-C şarj bağlantı noktasının görünüşe göre tamamen modüler bir yapıya sahip olduğu da ifade ediliyor.

iPhone Duo nun içi açıldı: Çift batarya ve dikkat çeken detaylar ortaya çıktı 3

Öte yandan iPhone Duo, dünya genelinde yalnızca eSIM desteğiyle sunuluyor.

Onarım sitesi iFixit'in de iPhone Duo için ayrıntılı analiz içeren daha kapsamlı bir söküm incelemesi yayımlaması bekleniyor.

Konuyla ilgili bir diğer gelişmede ise Apple, iPhone Duo'nun resmi onarım kılavuzunu yayımladı.

Kaynak: MacRumors

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple katlanabilir telefon batarya iPhone Duo
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