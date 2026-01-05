Eren Elmalı 57 gün sonra forma giydi! Süper Kupa'da gol attı ve gözyaşlarını tutamadı

Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray Trabzonspor maçının ilk yarısı 2-0'lık skorla sona erdi. Karşılaşmanın ilk yarısında önce Barış Alper Yılmaz ardından da Eren Elmalı'nın golleri skoru 2-0'a getirdi.

EREN ELMALI 45 GÜN SONRA SAHALARA DÖNDÜ!

Bahis soruşturması kapsamında verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını tamamlayan Eren Elmalı, bu akşam Trabzonspor karşılaşması ile sahalara geri döndü. Ligde en son 9 Kasım 2025 tarihinde 1-0 kaybedilen Kocaelispor maçında oynayan Elmalı 57 gün sonra sahalarda yer aldı.

GOLLE GERİ DÖNDÜ!

Karşılaşmanın 45+2.dakikasında Mauro Icardi'nin harika pasında savunma arkasına koşu atan Eren Elmalı sert bir vuruşla takımına 2.golü getirdi ve Galatasaray bu golle devreye 2-0 önde girdi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI...

Galatasaray'da 2.golü atan Eren Elmalı, golden sonra gözyaşlarına hakim olamadı. Saha kenarına gelen Elmalı yere eğilerek ağladı ve bu anlar kameralara yansıdı.

GOL SEVİNCİNİ HOCASIYA PAYLAŞTI

Eren Elmalı, attığı golün ardından teknik direktör Okan Buruk'a sarıldı.