SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Eren Elmalı 57 gün sonra forma giydi! Süper Kupa'da gol attı ve gözyaşlarını tutamadı

Süper Kupa yarı final mücadelesinde Galatasaray Trabzonspor ile karşılaştı. Maçın ilk yarısının sonlarında Eren Elmalı'nın attığı gol maça damga vururken, maçta bu golle devreye 2-0 girildi. Golün ardından gözyaşlarına hakim olamayan Eren'in görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

Eren Elmalı 57 gün sonra forma giydi! Süper Kupa'da gol attı ve gözyaşlarını tutamadı
Burak Kavuncu
Eren Elmalı

Eren Elmalı

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray Trabzonspor maçının ilk yarısı 2-0'lık skorla sona erdi. Karşılaşmanın ilk yarısında önce Barış Alper Yılmaz ardından da Eren Elmalı'nın golleri skoru 2-0'a getirdi.

EREN ELMALI 45 GÜN SONRA SAHALARA DÖNDÜ!

Eren Elmalı 57 gün sonra forma giydi! Süper Kupa da gol attı ve gözyaşlarını tutamadı 1

Bahis soruşturması kapsamında verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını tamamlayan Eren Elmalı, bu akşam Trabzonspor karşılaşması ile sahalara geri döndü. Ligde en son 9 Kasım 2025 tarihinde 1-0 kaybedilen Kocaelispor maçında oynayan Elmalı 57 gün sonra sahalarda yer aldı.

GOLLE GERİ DÖNDÜ!

Eren Elmalı 57 gün sonra forma giydi! Süper Kupa da gol attı ve gözyaşlarını tutamadı 2

Karşılaşmanın 45+2.dakikasında Mauro Icardi'nin harika pasında savunma arkasına koşu atan Eren Elmalı sert bir vuruşla takımına 2.golü getirdi ve Galatasaray bu golle devreye 2-0 önde girdi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI...

Eren Elmalı 57 gün sonra forma giydi! Süper Kupa da gol attı ve gözyaşlarını tutamadı 3

Galatasaray'da 2.golü atan Eren Elmalı, golden sonra gözyaşlarına hakim olamadı. Saha kenarına gelen Elmalı yere eğilerek ağladı ve bu anlar kameralara yansıdı.

GOL SEVİNCİNİ HOCASIYA PAYLAŞTI

Eren Elmalı 57 gün sonra forma giydi! Süper Kupa da gol attı ve gözyaşlarını tutamadı 4

Eren Elmalı, attığı golün ardından teknik direktör Okan Buruk'a sarıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Süper Kupa'da Barış Alper Yılmaz saç baş yoldurttu! Süper Kupa'da Barış Alper Yılmaz saç baş yoldurttu!
Galatasaray-Trabzonspor maçına "abone" oldu! 'Yok artık' dedirten tesadüfGalatasaray-Trabzonspor maçına "abone" oldu! 'Yok artık' dedirten tesadüf

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Evren Eren Elmalı Türkiye Süper Kupası son dakika galatasaray gol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

Trump gözünü kararttı! 4 ülkenin açık açık ismini verdi: Operasyon kulağa hoş geliyor

Trump gözünü kararttı! 4 ülkenin açık açık ismini verdi: Operasyon kulağa hoş geliyor

Fenerbahçe'nin transferine Galatasaray engeli! Yönetim harekete geçti

Fenerbahçe'nin transferine Galatasaray engeli! Yönetim harekete geçti

Ünlü isim ilk haftadan elendi! Seyirci "Fazla bile kaldı" dedi

Ünlü isim ilk haftadan elendi! Seyirci "Fazla bile kaldı" dedi

Memur ve emeklinin zamlı maaşı kesinleşti!

Memur ve emeklinin zamlı maaşı kesinleşti!

Aralık ve 2025 yıl sonu enflasyonu açıklandı!

Aralık ve 2025 yıl sonu enflasyonu açıklandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.