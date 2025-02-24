Eren Elmalı gözünü Fenerbahçe'ye dikti! Hocasıyla derbi maçı için ne konuştu? Bu akşam neler yapacak merak konusu...

Galatasaray'ın, Trabzonspor'dan transfer ettiği Eren Elmalı, Sarı-Kırmızılı formayı ilk kez Çaykur Rizespor deplasmanında giymişti. 24 yaşındaki sol bek, bugünkü Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de yer alacak. 1.81 boyundaki oyuncu, Teknik Direktör Okan Buruk'la özel bir görüşme yaptı.

KENDİME GÜVENİYORUM

Eren'in, hocasına, "Kendime çok güveniyorum. Bu formayla ilk derbimin Fenerbahçe'ye karşı olacak olması, benim için şans. Merak etmeyin... Sahada elimden gelenin fazlasını yapacağım" dedi. Okan Buruk ise futbolcusunun bu hırsından fazlasıyla memnun kaldı. Eren Elmalı Galatasaray formasıyla süre aldığı dakiklarda hatasıza yakın performans sergiledi.