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Eren Elmalı gözünü Fenerbahçe'ye dikti! Hocasıyla derbi maçı için ne konuştu? Bu akşam neler yapacak merak konusu...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
24.02.2025 11:16
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Bugün Galatasaray ve Fenerbahçe sezonun en önemli karşılaşmasına çıkacak Galatasaray'da Eren Elmalı bugün için çok istekli ve Okan Buruk ile özel bir görüşme yaptı. Eren, kendisine çok güvendiğini hocasına iletti. Derbide kesinlikle sahada olmak istiyor.

Eren Elmalı gözünü Fenerbahçe'ye dikti! Hocasıyla derbi maçı için ne konuştu? Bu akşam neler yapacak merak konusu...
Eren Elmalı

Eren Elmalı

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın, Trabzonspor'dan transfer ettiği Eren Elmalı, Sarı-Kırmızılı formayı ilk kez Çaykur Rizespor deplasmanında giymişti. 24 yaşındaki sol bek, bugünkü Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de yer alacak. 1.81 boyundaki oyuncu, Teknik Direktör Okan Buruk'la özel bir görüşme yaptı.

KENDİME GÜVENİYORUM

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Eren'in, hocasına, "Kendime çok güveniyorum. Bu formayla ilk derbimin Fenerbahçe'ye karşı olacak olması, benim için şans. Merak etmeyin... Sahada elimden gelenin fazlasını yapacağım" dedi. Okan Buruk ise futbolcusunun bu hırsından fazlasıyla memnun kaldı. Eren Elmalı Galatasaray formasıyla süre aldığı dakiklarda hatasıza yakın performans sergiledi.

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Anahtar Kelimeler:
Derbi galatasaray
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