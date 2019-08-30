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Erfelek Tatlıca Şelaleleri 101 bin kişiyi ağırladı

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 30.08.2019 15:58 | Son Güncelleme

Sinop'un Erfelek ilçesinde iki ormanın birleştiği derin vadi içerisinden akan irili ufaklı 28 şelaleden oluşan Erfelek Tatlıca Şelaleleri, Kurban Bayramı tatili süresince 101 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Erfelek Tatlıca Şelaleleri 101 bin kişiyi ağırladı

Son yıllarda kente gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan tabiat parkı, bünyesinde bir kilometrelik iki yürüyüş parkurunu barındırıyor.

Biri, Doğa ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğünce düzenlenen, diğeri ise şelalenin doğal yapısından oluşan yürüyüş parkurları, ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Alabalık, kestane kargası, baykuş, ördek türleri, sincap, sansar, gelincik, tavşan ve karaca gibi yaban hayvanlarını barındıran tabiat parkının şelale bölgesinde, doğa yürüyüşü ve tırmanma gibi sosyal aktiviteler de gerçekleştiriliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, şelalenin son yıllarda giderek artan sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını söyledi.

Geride kalan Kurban Bayramı tatilinde şelalenin 101 bin kişi tarafından ziyaret edildiğine dikkati çeken Başyiğit, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bakanlığımıza bağlı tabiat parkları arasında insanların en yoğun ilgi gösterdiği alanlardan biri de burasıdır. Şelalemiz zaten doğal bir güzelliğe sahip. Son yapılan yatırımlarla daha da ilgi odağı oldu. Önceki yıllarda ortalama 200 bin ziyaretçi ağırlardık. Şimdi ise sadece 8 günlük sürede 101 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptık."

Başyiğit, şelalenin ziyaretçi sayısının gelecek yıllarda daha da artmasını beklediklerini ifade etti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
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