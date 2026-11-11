ChatGPT ve Claude'a rakip: Google, Gemini 4 Carbon'u dünya genelinde kullanıma sundu

Google, ekim ayının sonlarında yalnızca seçili siber savunma şirketlerinin kullanımına sunduğu Gemini 4 Carbon'un erişimini genişletti. Yapay zeka destekli kodlama, siber güvenlik ve bilimsel araştırmalarda önemli ilerlemeler vadeden model, artık daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunuluyor.

GEMINI 4 CARBON İLE ARGON ARASINDAKİ FARK NE?

Google'a göre sıradan görevlerin çoğunda ve hatta yazılım mühendisliği çalışmalarının büyük bölümünde Gemini 4 Argon hâlâ daha iyi bir seçenek. Gemini 4 ailesinin ilk modeli olan Argon, Carbon'a kıyasla daha az gelişmiş kabul ediliyor.

Buna karşılık Gemini 4 Carbon, bir yapay zeka modelinin zekâ sınırlarını test etmek amacıyla geliştirildi. Bu nedenle modelin özellikle çok aşamalı kodlama, bilimsel araştırma ve keşif süreçleri ile diğer karmaşık görevlerde kullanılması öneriliyor.

GÜVENLİK AÇIKLARINI ORTAYA ÇIKARMAYA YARDIMCI OLDU

Google, Gemini 4 Carbon'un ilk kullanıcılarının kısa süre içinde sıfırıncı gün (zero-day) güvenlik açıklarını ortaya çıkarmasına yardımcı olduğunu açıkladı. Model ayrıca ilaç geliştirme açısından gerekli olan protein yapısı tahmininde de ilerleme kaydetti.

Şirket, bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla 10 bin bilim insanına Gemini 4 Carbon'a altı ay boyunca ücretsiz erişim sağlıyor. Google, bu program kapsamında şimdiden binlerce bilim insanının modele erişimini sağladı.

Kaynak habere göre bu girişim, muhtemelen Google’ın yapay zeka modellerinin eğitimine de katkı sağlayacak.

GEMINI 4 CARBON'A ERİŞİM

Gemini 4 Carbon, artık Google AI Studio ve işletmelere yönelik Gemini hizmeti üzerinden kullanılabiliyor.

Aylık 100 dolar üyelik ücreti ödeyen Google AI Ultra aboneleri ise modele Gemini uygulaması, Google Arama'daki AI Model ve şirketin ajan tabanlı yazılım geliştirme ve yapay zeka destekli kodlama platformu Antigravity üzerinden de erişebilecek.

Kaynak: Engadget