Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

ChatGPT ve Claude'a rakip: Google, Gemini 4 Carbon'u dünya genelinde kullanıma sundu

Google, gelişmiş yapay zeka modeli Gemini 4 Carbon'u dünya genelinde daha fazla kullanıcının erişimine açtı. Kodlama, siber güvenlik ve bilimsel araştırmalarda önemli bir sıçrama vadeden model, belirli Google hizmetleri üzerinden kullanılabiliyor.

ChatGPT ve Claude'a rakip: Google, Gemini 4 Carbon'u dünya genelinde kullanıma sundu
Enes Çırtlık

Google, ekim ayının sonlarında yalnızca seçili siber savunma şirketlerinin kullanımına sunduğu Gemini 4 Carbon'un erişimini genişletti. Yapay zeka destekli kodlama, siber güvenlik ve bilimsel araştırmalarda önemli ilerlemeler vadeden model, artık daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunuluyor.

GEMINI 4 CARBON İLE ARGON ARASINDAKİ FARK NE?

Google'a göre sıradan görevlerin çoğunda ve hatta yazılım mühendisliği çalışmalarının büyük bölümünde Gemini 4 Argon hâlâ daha iyi bir seçenek. Gemini 4 ailesinin ilk modeli olan Argon, Carbon'a kıyasla daha az gelişmiş kabul ediliyor.

Buna karşılık Gemini 4 Carbon, bir yapay zeka modelinin zekâ sınırlarını test etmek amacıyla geliştirildi. Bu nedenle modelin özellikle çok aşamalı kodlama, bilimsel araştırma ve keşif süreçleri ile diğer karmaşık görevlerde kullanılması öneriliyor.

ChatGPT ve Claude a rakip: Google, Gemini 4 Carbon u dünya genelinde kullanıma sundu 1

GÜVENLİK AÇIKLARINI ORTAYA ÇIKARMAYA YARDIMCI OLDU

Google, Gemini 4 Carbon'un ilk kullanıcılarının kısa süre içinde sıfırıncı gün (zero-day) güvenlik açıklarını ortaya çıkarmasına yardımcı olduğunu açıkladı. Model ayrıca ilaç geliştirme açısından gerekli olan protein yapısı tahmininde de ilerleme kaydetti.

Şirket, bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla 10 bin bilim insanına Gemini 4 Carbon'a altı ay boyunca ücretsiz erişim sağlıyor. Google, bu program kapsamında şimdiden binlerce bilim insanının modele erişimini sağladı.

Kaynak habere göre bu girişim, muhtemelen Google’ın yapay zeka modellerinin eğitimine de katkı sağlayacak.

GEMINI 4 CARBON'A ERİŞİM

Gemini 4 Carbon, artık Google AI Studio ve işletmelere yönelik Gemini hizmeti üzerinden kullanılabiliyor.

Aylık 100 dolar üyelik ücreti ödeyen Google AI Ultra aboneleri ise modele Gemini uygulaması, Google Arama'daki AI Model ve şirketin ajan tabanlı yazılım geliştirme ve yapay zeka destekli kodlama platformu Antigravity üzerinden de erişebilecek.

Kaynak: Engadget

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kedilerin insanlara neden miyavladığı ortaya çıktı!Kedilerin insanlara neden miyavladığı ortaya çıktı!
Ağrı Dağı’nda heyecan yaratan Nuh’un Gemisi keşfi!Ağrı Dağı’nda heyecan yaratan Nuh’un Gemisi keşfi!

Anahtar Kelimeler:
Google yapay zeka Google Gemini
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
NATO üyesi ülkeden F-35 hamlesi! 115 adet alacaklar

NATO üyesi ülkeden F-35 hamlesi! 115 adet alacaklar

Poligonda panik anları! Görevliler son anda müdahale etti

Poligonda panik anları! Görevliler son anda müdahale etti

Rıdvan Dilmen ve Fatih Terim'den dev övgü! "Real Madrid onu alabilir"

Rıdvan Dilmen ve Fatih Terim'den dev övgü! "Real Madrid onu alabilir"

Hamid'in babası canlı yayında! 'Tıpkı babası'

Hamid'in babası canlı yayında! 'Tıpkı babası'

İstanbul'da fiyatlar kontrolden çıktı! Vatandaş çözüm bekliyor

İstanbul'da fiyatlar kontrolden çıktı! Vatandaş çözüm bekliyor

Fon soruşturması! 3 kişi hakkında tutuklama talebi

Fon soruşturması! 3 kişi hakkında tutuklama talebi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.