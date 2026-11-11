Kedilerin insanlara neden miyavladığı ortaya çıktı!

Brezilya'da gerçekleştirilen yeni bir araştırma, kedilerin karşılaştıkları bir sorunu çözemediklerinde özellikle insanlara yönelerek miyavladığını ortaya koydu. Araştırmada, sahipleri yanlarında bulunan kedilerin yalnız kaldıkları zamana kıyasla dört kattan fazla miyavladığı görüldü. Brezilya'daki Sao Paulo Üniversitesi'nden hayvan davranışları araştırmacıları, bu soruya yanıt bulmak amacıyla 38 ev kedisinin davranışlarını inceledi.

Animal Behaviour dergisinde yayımlanan çalışma, kedilerin miyavlama davranışının insanlarla iletişim kurmak için kullanıldığı görüşünü destekleyen yeni bulgular ortaya koydu.

İNSANLAR YANLARINDAYKEN DÖRT KATTAN FAZLA MİYAVLADILAR

Araştırmacılar, özellikle yiyecek söz konusu olduğunda sık miyavladığı sahipleri tarafından belirtilen 38 kediyi çalışmaya dahil etti. Deney sırasında kedilerin sevdikleri yiyecekler, üzerinde küçük delikler bulunan plastik bir kutunun içine yerleştirildi.

Kediler yiyeceğin kokusunu alabiliyor ve nerede olduğunu anlayabiliyordu. Ancak kutuyu kendi başlarına açarak yiyeceğe ulaşmaları mümkün değildi. Böylece kedilerin tek başlarına çözemeyecekleri, insan yardımına ihtiyaç duyabilecekleri bir durum oluşturuldu.

Araştırmacılar daha sonra kedilerin davranışlarını iki farklı koşulda gözlemledi. İlkinde odada kediye dikkatini veren bir insan bulunurken, ikincisinde kedi odada yalnız bırakıldı. Her iki durumda da kedilerin davranışları birer dakika boyunca kaydedildi. Sonuçlar dikkat çekiciydi. Odada insan bulunduğunda kediler toplam 86 kez miyavladı. İnsan bulunmadığında ise yalnızca 20 miyavlama kaydedildi.

İstatistiksel analizler ise odada bir insan bulunduğunda miyavlama olasılığının 16 kattan fazla arttığını gösterdi.

SAHİPLERİNE BAKIP ARDINDAN YİYECEĞİ GÖSTERDİLER

Araştırmacılar yalnızca miyavlama sayılarını değil, kedilerin bu sırada nereye baktıklarını ve nasıl davrandıklarını da inceledi. Kedilerin önemli bir bölümünün miyavlarken doğrudan insana baktığı görüldü. Bazı kediler ise bakışlarını insanla yiyeceğin bulunduğu kutu arasında değiştirdi. Bu davranış, kedilerin ulaşamadıkları yiyecekle ilgili olarak karşılarındaki insanın dikkatini çekmeye çalıştıkları şeklinde yorumlandı. Odada insan bulunmadığında ise kedilerin daha fazla hareketsiz kaldığı ve kapıya baktığı gözlemlendi.

Araştırmacılara göre bu farklılık, kedilerin yalnızca yaşadıkları durumdan rahatsız oldukları için ses çıkarmadıklarını, çevrelerinde bir insan bulunup bulunmadığına göre iletişim davranışlarını değiştirdiklerini düşündürüyor.

KEDİLER MİYAVLAMAYI İNSANLARLA İLETİŞİM KURMAK İÇİN KULLANIYOR OLABİLİR

Kedilerin birbirleriyle iletişim kurmak için kullandıkları çok sayıda davranış bulunuyor. Vücut duruşları, kuyruk hareketleri, yüz ifadeleri ve farklı sesler bunlardan bazıları.

Ancak miyavlama, özellikle insanlarla kurdukları ilişkide dikkat çekici bir yere sahip. Bilim insanları uzun yıllardır kedilerin insanlarla birlikteyken sık sık miyavladığını, buna karşılık yetişkin kedilerin kendi aralarındaki iletişimde bu sesi daha seyrek kullandığını biliyor. Ayrıca insanlarla yakın ilişki kurmayan yabani kedilerin, evcil kedilere göre daha az miyavladığı da önceki araştırmalarda ortaya konmuştu.

Bu gözlemler, miyavlamanın insanlarla birlikte yaşama sürecinde özel bir iletişim işlevi kazanmış olabileceği düşüncesini güçlendiriyor. Kedilerin yiyecek istemek, sevilmek ya da kapalı bir kapının açılmasını sağlamak için farklı miyavlamalar kullanabileceği de uzun süredir araştırılıyor.

Sao Paulo Üniversitesi'nden Naila Fukimoto ve çalışma arkadaşlarının gerçekleştirdiği yeni deney, bu davranışın belirli bir kişiye yöneltilen iletişim sinyali olabileceğine ilişkin yeni kanıtlar sundu.

HER MİYAVLAMA BİLİNÇLİ BİR İSTEK ANLAMINA GELMİYOR

Araştırmanın sonuçları, kedilerin insanlardan yardım istemek için miyavladığı düşüncesini desteklese de bilim insanları kesin bir sonuca varmak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Örneğin kedilerin insanların sorunu çözebileceğini bilinçli olarak anlayıp anlamadığı henüz kesin değil. Aynı şekilde her miyavlamanın kasıtlı bir yardım talebi olduğu da söylenemiyor. Ancak araştırmacılara göre çalışmada kaydedilen miyavlamaların büyük bölümünün belirli bir kişiye yöneltilmesi önemli bir bulgu.

Bilim insanları, kedilerin yalnızca bulundukları ortamda rastgele ses çıkarmadığını, karşılarındaki insana yönelik iletişim kurduğunu düşündüren davranışlar sergilediğini ifade ediyor. Bu durum, miyavlamanın yalnızca duygusal bir tepki değil, aynı zamanda insanlarla iletişim kurmaya yarayan bir davranış olabileceğini gösteriyor.

ARAŞTIRMANIN BAZI SINIRLILIKLARI VAR

Bilim insanları, elde edilen sonuçların bütün kediler için aynı şekilde geçerli olmayabileceğini de vurguluyor. Çalışmaya yalnızca 38 kedi katıldı. Üstelik araştırmacılar, özellikle yiyecek istediklerinde sık miyavladığı bilinen kedileri seçti. Bu nedenle sonuçlar, daha sessiz olan veya insanlarla farklı biçimlerde iletişim kuran kedileri tam olarak temsil etmeyebilir.

Araştırmacılar gelecekte kedilerin çıkardıkları sesleri daha ayrıntılı incelemeyi planlıyor. Özellikle yiyecek isteme, ilgi bekleme veya kapalı bir kapının açılmasını talep etme gibi farklı durumlarda kullanılan miyavlamaların birbirinden ayrılıp ayrılmadığı araştırılabilir. Böylece kedilerin yalnızca ne zaman miyavladıkları değil, farklı isteklerini farklı seslerle ifade edip etmedikleri de daha iyi anlaşılabilecek.

KEDİNİZ MİYAVLIYORSA SİZDEN BİR ŞEY İSTİYOR OLABİLİR

Araştırma, kedilerin insanlarla kurduğu ilişkinin sanılandan daha karmaşık olabileceğini gösteriyor. Bir kedinin mama kabının yanında, kapalı bir kapının önünde ya da ulaşamadığı bir oyuncağın yakınında miyavlaması, yalnızca huzursuzluğunu ifade etmesi anlamına gelmeyebilir. Kedi, karşısındaki insanın dikkatini çekerek bulunduğu durumun değişmesini sağlamaya çalışıyor olabilir.

Bilim insanlarının bulguları, kedilerin çevrelerindeki insanlara göre davranışlarını değiştirebildiğini ve miyavlamanın bu iletişimde önemli bir rol oynayabileceğini ortaya koyuyor.