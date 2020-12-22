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Erfelek Tatlıca Şelaleleri - Erfelek Şelalesi nerede? Sinop Erfelek Şelalesi yol tarifi

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 22.12.2020 12:39 | Son Güncelleme:
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Erfelek Tatlıca Şelaleleri - Erfelek Şelalesi nerede? Sinop Erfelek Şelalesi yol tarifi

Ülkemizin en güzel şelalelerinden biri Erfelek Tatlıca Şelaleleri. Neden şelalesi değil de şelaleleri deniyor? Çünkü tam 28 tane kat kat şelaleden oluşan bir şelaleler bütünü burası. Yaz sıcaklarında şelaleleri görmeye gelen ziyaretçiler, doğal havuzlarda yüzerek serinliyorlar.

720 dekarlık alana sahip Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tarım ve Orman Bakanlığınca 2011'de tabiat parkı ilan edildi. Her yıl binlerce turisti ağırlayan tabiat parkının şelale bölgesinde, doğa yürüyüşü ve tırmanma gibi aktiviteler de gerçekleştiriliyor.

erfelek şelalesi

ERFELEK ŞELALESİ NEREDE

Erfelek Tatlıca Şelaleleri Sinop ili Erfelek ilçesinde yer alıyor. Erfelek şelalesi ile Sinop şehir merkezi arası 45 kilometre, Erfelek ilçe merkezi arası 10 kilometre uzaklıkta bulunuyor

erfelek şelalesi
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SİNOP ERFELEK ŞELALESİ YOL TARİFİ

Sinop'a havaalanı ya da kara yoluyla bireysel aracınızla gelebilirsiniz. Sinop merkez otogarından Erfelek ilçesine yarım saatte bir dolmuşlar kalkıyor. Erfelek'e ulaştıktan sonra da Erfelek Tatlıca Şelaleleri'ne giden dolmuşları kullanabilirsiniz.

erfelek şelalesi

ERFELEK TATLICA ŞELALELERİ HAKKINDA BİLGİ

Erfelek Tatlıca Şelalelerinin bulunduğu tabiat parkı içinde restoran, büfe, tuvalet, mescit ve piknik alanları gibi olanaklar mevcut. 28 tane şelalenin basamak basamak yükseldiği alanda tırmanış yapabilirsiniz. Bunun için yer yer ahşap merdivenlerle, yer yer halatlara tutunarak en zirveye çıkılabiliyor. Zorlu etabı tamamlayan ziyaretçiler için en üstte gözleme yiyip bir şeyler içebileceğiniz bir işletme bulunuyor.

erfelek şelalesi

Sonrasında merdivenleri kullanarak aşağı inebilirsiniz. Ayrıca yaz sıcaklarından bunaldığınızda şelalelerin önünde oluşan doğal havuzlarda serinleyebilirsiniz. Özellikle bayram dönemlerinde çok kalabalık olduğu için ziyaretinizi bu günlere denk getirirseniz pek keyif alamayabilirsiniz.

erfelek şelalesi

ERFELEK TATLICA ŞELALELERİ GİRİŞ ÜCRETİ

Erfelek Şelaleleri tabiat parkı olduğu için buraya giriş ücreti arabalar için 18 tl olarak belirlenmiş.

ERFELEK TATLICA ŞELALELERİ ZİYARET SAATLERİ

Erfelek Şelalesi, Milli Parklar Genel Müdürlüğü koruması altında olduğu için saat 09.00 ile 19.00 arasında ziyarete açık.

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