Erfelek Tatlıca Şelaleleri - Erfelek Şelalesi nerede? Sinop Erfelek Şelalesi yol tarifi

Erfelek Tatlıca Şelalelerinin bulunduğu tabiat parkı içinde restoran, büfe, tuvalet, mescit ve piknik alanları gibi olanaklar mevcut. 28 tane şelalenin basamak basamak yükseldiği alanda tırmanış yapabilirsiniz. Bunun için yer yer ahşap merdivenlerle, yer yer halatlara tutunarak en zirveye çıkılabiliyor. Zorlu etabı tamamlayan ziyaretçiler için en üstte gözleme yiyip bir şeyler içebileceğiniz bir işletme bulunuyor.

Sinop'a havaalanı ya da kara yoluyla bireysel aracınızla gelebilirsiniz. Sinop merkez otogarından Erfelek ilçesine yarım saatte bir dolmuşlar kalkıyor. Erfelek'e ulaştıktan sonra da Erfelek Tatlıca Şelaleleri'ne giden dolmuşları kullanabilirsiniz.

720 dekarlık alana sahip Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tarım ve Orman Bakanlığınca 2011'de tabiat parkı ilan edildi. Her yıl binlerce turisti ağırlayan tabiat parkının şelale bölgesinde, doğa yürüyüşü ve tırmanma gibi aktiviteler de gerçekleştiriliyor.

Sonrasında merdivenleri kullanarak aşağı inebilirsiniz. Ayrıca yaz sıcaklarından bunaldığınızda şelalelerin önünde oluşan doğal havuzlarda serinleyebilirsiniz. Özellikle bayram dönemlerinde çok kalabalık olduğu için ziyaretinizi bu günlere denk getirirseniz pek keyif alamayabilirsiniz.

ERFELEK TATLICA ŞELALELERİ GİRİŞ ÜCRETİ

Erfelek Şelaleleri tabiat parkı olduğu için buraya giriş ücreti arabalar için 18 tl olarak belirlenmiş.

ERFELEK TATLICA ŞELALELERİ ZİYARET SAATLERİ

Erfelek Şelalesi, Milli Parklar Genel Müdürlüğü koruması altında olduğu için saat 09.00 ile 19.00 arasında ziyarete açık.

