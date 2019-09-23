Mynet Trend

Ergenlik döneminde yeme bozukluğu belirtileri nelerdir? Yeme bozukluğu tedavisinde aile desteğinin önemi

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 23.09.2019 11:33 | Son Güncelleme

Takıntılı bir şekilde kalori mi sayıyor? Her yemek sonrasında banyoda çok uzun süre kalıyor mu? Kilosunda kısa sürede büyük bir değişim oldu mu? Sürekli bedeni hakkında olumsuz şeyler mi söylüyor? Yemekleri çok küçük porsiyonlar halinde tüketiyor veya öğün mü atlıyor? Son zamanlarda egzersiz yapmada aşırıya mı kaçıyor? Ergenlik çağındaki çocuğunuzda bu belirtilerden bazıları varsa, dikkat!

Ergenlik döneminde yeme bozukluğu belirtileri nelerdir? Yeme bozukluğu tedavisinde aile desteğinin önemi

Acıbadem Altunizade Hastanesi Çocuk ve Adolesan Sağlığı Polikliniği ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Müjgan Alikaşifoğlu bu değişimlerin ergenlerde görülme sıklığı giderek artan yeme bozukluğunun habercisi olabileceği uyarısında bulunuyor!

Anoreksiya nevroza, bulimia nevroza ve tıkanırcasına yeme bozukluğu… Günümüzde en yaygın görülen 3 yeme bozukluğunun ergenler arasında yaygınlığı giderek artış gösteriyor. Yapılan araştırmalara göre; her 100 ergenden 1’inde yeme bozukluğu gelişiyor. Özellikle de genç kızları tehdit ediyor bu hastalıklar. Bunun nedeni ise kız çocuklarının daha küçük yaşlardan başlayarak toplumun idealleştirdiği beden ölçülerine oyuncak bebekleri aracılığıyla maruz kalmaları. Ayrıca “Ne kadar zayıfsan o kadar güzelsin” şeklinde medyada ve sosyal ortamda yaşadıkları baskılar da beden algılarında bozulmaya ve yeme bozukluğuna neden olabiliyor. Peki tedavide geç kalındığında karaciğerde yağlanmadan böbrek yetersizliğine, hipotansiyondan osteoporoza, adetlerin kesilmesinden kalpte ritim bozukluklarına kadar birçok ciddi sağlık problemlerine yol açabilen, hatta yaşamı tehdit edebilen yeme bozukluğu hangi belirtiler ile ortaya çıkıyor? Ebeveynlerin asla atlamamaları gereken sinyaller neler?Acıbadem Altunizade Hastanesi Çocuk ve Adolesan Sağlığı Polikliniği ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Müjgan Alikaşifoğlu yeme bozukluğunun 15 belirtisini anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

YEME BOZUKLUĞUNUN 15 ÖNEMLİ İŞARETİ

Çocuğunuzda aşağıda yer alan belirtilerden bazıları varsa hiç zaman kaybetmeden bir doktora başvurmanız yaşamsal önem taşıyor.

Yemekleri çok küçük porsiyonlar halinde tüketiyorsa veya öğün atlıyorsa

Aile sofrasında yemekten kaçınıyorsa

Yediği besinlerin çeşitliliği azaldıysa

Takıntılı bir şekilde kalori sayıyorsa

Aşırı egzersiz yapıyorsa

Yemekleri odasında biriktiriyor ve saklıyorsa

Gizli gizli yemek yiyorsa, yemek yerken görülmek istemiyorsa

Her yemek sonrası banyoda çok uzun süre zaman geçiriyorsa (yediklerini çıkarmak için kusuyor olabilir)

Kilosunda kısa sürede büyük bir değişim olduysa

Arkadaşlarından ve sosyal ortamlardan kaçıyorsa

Genellikle mutsuz, kaygılı ve sinirliyse

Ayna karşısında uzun zaman geçirip, sürekli bedeni hakkında olumsuz duygu ve düşünceler belirtiyorsa; yani kendini, bedenini gerçekçi olmayan bir şekilde kusurlu buluyorsa

Kilo kaybını bol kıyafetler giyerek saklamaya çalışıyorsa

Aşırı kilo kaybettiyse ve bundan hiç rahatsız değilse, kilo almaya dair yoğun korku yaşıyorsa

Fiziksel sorunlar da yeme bozukluğuna işaret edebiliyor. Dolayısıyla karın ağrısı, dışkılama alışkanlığında değişme ve kabızlık sorunu varsa, adetleri kesildiyse, sürekli üşüyorsa, parmaklarının üzerinde kesikler ve yaralar varsa (kendini kusturmaya çalışıyorsa, dişleri parmaklarını kesiyor olabilir) zaman kaybetmeyin.

YEME BOZUKLUĞU TEDAVİSİNDE AİLE DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ

Yeme bozukluklarının ergen sağlığı alanında uzmanlaşmış bir çocuk hekimi, ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı psikolog ile diyetisyenden oluşan uzman bir ekip tarafından yönetilmesi tedavinin başarısında büyük önem taşıyor. Tedavinin ilk hedefi; aşırı kilo kaybı, kusma ya da tıkınma nedeniyle gelişen yaşamsal bir riskin olup olmadığını saptamak ve bunu ortadan kaldırmak. Ardından ergenin sağlıklı beslenme konusunda motivasyonunu artırarak yeterli kaloriyi alması hedefleniyor. Tedavi sürecinde psikiyatrik değerlendirme ve psikoterapi de çok önem taşıyor. Hastalığa duygu durum bozukluğu ya da başka bir psikiyatrik tablonun eşlik edip etmediği değerlendiriliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Müjgan Alikaşifoğlu yeme bozukluğunun tedavisinde ebeveyn desteğinin de çok önemli olduğu uyarısında bulunarak , “Bu süreçte çocuğunuzun zor bir dönemden geçtiğini kabul etmelisiniz. Dolayısıyla size karşı öfkeli ya da suçlayıcı olsa da, gerçekte desteğinize ne kadar çok ihtiyacı olduğunu unutmayın. Sabırlı olun ve suçlayıcı ya da yargılayıcı tavırlardan mutlaka kaçının. Görüntüsü hakkında olumlu da olsa yorum yapmayın. Unutmayın ki en büyük kaygısı kilo almak, dolayısıyla ısrarla yemek yedirerek kilo aldırmaya çalışmayın. Hastalığı hakkında konuşun, her zaman yanında olacağınızı belirtin ve tedaviye düzenli gidebilmesi için ona destek olun.” diyor.

Katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanına döndü Katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanına döndü
Her yaşta ortaya çıkıyor! Sebebi bakın neymişHer yaşta ortaya çıkıyor! Sebebi bakın neymiş
Bel fıtığı ameliyatında genel anestezinin riskleri var mı?Bel fıtığı ameliyatında genel anestezinin riskleri var mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kalori Yemek kilo

En Çok Okunan Trend Haberler

Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakime inceleme

Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakime inceleme

MasterChef'te şaşırtan karar! Bir ilk yaşandı

MasterChef'te şaşırtan karar! Bir ilk yaşandı

Meteoroloji uyardı! Şemsiyeleri çıkartma vakti

Meteoroloji uyardı! Şemsiyeleri çıkartma vakti

Tarhan'ın Neslican Tay paylaşımı tartışma yarattı

Tarhan'ın Neslican Tay paylaşımı tartışma yarattı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Günden güne kötüye gidiyor' Yardım eli uzanmasını bekliyor

'Günden güne kötüye gidiyor' Yardım eli uzanmasını bekliyor

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Dikkat! Bu hastalık yaşlanmayla birlikte ortaya çıkıyor

Dikkat! Bu hastalık yaşlanmayla birlikte ortaya çıkıyor

'Gizli' hastalığa dikkat! Bu belirtiler sizde de varsa...

'Gizli' hastalığa dikkat! Bu belirtiler sizde de varsa...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Grip ve nezle görülme sıklığı giderek artıyor! Uzmanlar uyardı: Aşırı yükleme yapmayın

Uzmanlar uyardı: Aşırı vitamin yüklemesi yapmayın

Sonbahar depresyonu kapınızı çalmasın

Sonbahar depresyonu kapınızı çalmasın

Erkeklerde meme büyümesi: Jinekomasti nedir? Jinekomasti neden olur? Jinekomasti nasıl engellenir? Jinekomasti tedavisi nasıl olur?

Her yaşta ortaya çıkıyor! Sebebi bakın neymiş

Bel fıtığı ameliyatında genel anestezinin riskleri var mı?

Bel fıtığı ameliyatında genel anestezinin riskleri var mı?

Sigara bırakma yöntemlerinin en etkilisi: Biorezonans nedir? Biorezonans tedavisi nasıl olur?

İşte sigara bırakma yöntemlerinin en etkilisi!

Prostat Hiperplazisi nedir?Prostat Hiperplazisi tedavisi nasıl olur? Prostat Hiperplazisi belirtileri nelerdir?

Erkeklerde en sık görüleni! Fark ederseniz sakın ihmal etmeyin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.