Ergin Ataman'dan Galatasaray'a ve teknik direktör Okan Buruk'a Konyaspor maçı öncesi mesaj

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Uber Arena'da pazar günü oynanacak final maçı öncesinde basın toplantısında konuşan Ergin Ataman, Panathinaikos'un uzun bir aradan sonra finalde olduğunu vurguladı.

Kendi adına 1 yıl aranın ardından yeniden finalde Real Madrid'le karşılaşacağını vurgulayan Ataman, İspanyol ekibinin müthiş bir takım olduğunu ve pazar günü iki takımın harika bir maça imza atacağını belirtti.

"GALATASARAY'A BAŞARILAR DİLİYORUM"

Kendisinin daha önce EuroLeague'de üst üste şampiyonluk yaşadığını, bu ünvanı Real Madrid Başantrenörü Chus Mateo'ya kaptırmak istemediğini aktaran Ataman, Fenerbahçe Beko maçının ardından birçok tebrik aldığını dile getirerek şunları söyledi:

"Bir Türk spor adamı olarak 6. kez Final Four'da yer alıyor olmak, son 5 yılda dördüncü kez final oynamak büyük bir gurur. Türkiye'de takip edenler tabii ki Fenerbahçe'yi desteklediler. Ama sonuç olarak burada finaldeki tek Türk ben olacağım. Türkiye'de dün olsun ya da bütün sezon olsun beni destekleyen birçok insanın olduğunu biliyorum. Böylesine bir başarının Türk gençleri için nasıl güzel bir durum olduğunu bilen yüzbinlerce kişi var. Fenerbahçe galibiyetinin ardından özellikle taraftarı olduğum Galatasaray'dan çok fazla mesaj alıyorum. Bu vesileyle buradan Okan Buruk hocaya ve Galatasaray'a da şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum."





