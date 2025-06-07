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Ergin Ataman'dan Nikos Lepeniotis'e sert sözler! "Seni bir daha uyarmayacağım"

Panathinaikos ile Olympiakos arasında yaşananlar damga vurdu. Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, Olympiakos genel menajeri Nikos Lepeniotis'e yönelik sert bir açıklamada bulundu. Ataman, "Bu konuyla ilgili olarak seni bir kez daha uyarmayacağım" dedi.

Ergin Ataman'dan Nikos Lepeniotis'e sert sözler! "Seni bir daha uyarmayacağım"
Recep Demircan

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile ezeli rakipleri Olympiakos, Yunanistan Ligi final serisinde karşı karşıya gelirken yaşanan olaylar seriye damgasını vurdu.

İKİ GÜN ERTEMELİ OYNANDI

Panathinaikos ile Olympiakos arasındaki ikinci maçta çıkan olaylar nedeniyle serinin üçüncü karşılaşması iki gün ertelemeli oynandı.

Yunanistan Basketbol Ligi play-off'larında Olympiakos, deplasmanda Panathinaikos'u 99-88 yenerek final serisinde 2-1 öne geçti. Ancak maçta yine olaylar çıktı.

Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, Olympiakos'u çalıştıran Georgios Bartzokas'a uzattığı flamayı almayarak tepki gösterdi.

Başlıksız-1

Son periyotta bitime 8 dakika 44 saniye kala Panathinaikos'un skoreri Kendrick Nunn'ın Evan Fournier'ye yaptığı sert faulün ardından sahada gerginlik yaşandı. Mücadelenin yaklaşık 10 dakika durduğu esnada Panathinaikos seyircileriyle de tartışma yaşayan Fournier, hem sportmenlik dışı hem de teknik faul alarak oyundan ihraç edildi.

ATAMAN OYUNDAN ATILDI

Bitime 43.7 saniye kala hakeme sert bir şekilde itiraz eden Nunn ve Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman da aldıkları teknik faullerin ardından oyundan atıldı.

Maçta yaşanan olaylar sonrası Ergin Ataman, Olympiakos genel menajeri Nikos Lepeniotis'e yönelik sert bir açıklamada bulundu.

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ATAMAN'DAN SERT SÖZLER: "SENİ BİR DAHA UYAMAYACAĞIM"

Ergin Ataman'ın açıklaması şu şekilde:

"Olympiacos B.C. genel menajerinin maç sonu beni hedef alan ve Olympiacos taraftarını bana karşı kışkırtan demecine cevabım şudur:

5 gün önce sahanızda organize bir şekilde maç boyu ülkeme karşı yapılan ırkçı küfür için bir özür bile dilemediniz. Dünkü maçtan bir gün önce federasyon binasına kurdurduğunuz spor mahkemesiyle; 30 yıllık kariyerimde yaşamadığım şekilde sorgulandım, suçlandım ve ceza aldım. Üstelik burada sadece üç Olympiacos B.C. avukatının iddialarıyla muhatap oldum. Hiç geri adım atmadım, atmam da. Hem ülkeme hem kulübüme yaptığınız saygısızlığı maçtan sonra verdiğim röportajla dile getirdim. Benzer bir durumla karşılaşırsam hiç çekinmeden aynı tepkiyi gösteririm.

Her ne kadar, spor tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir cüretkâr uygulamayla karşı karşıya kalsam da Yunan makamlarına olan saygım nedeniyle orada bulundum. Maçlar kazanılır veya kaybedilir ancak spor ahlakından nasibini almamış sizlerin, taraftarınızın ve sporcularınızın davranışı, Avrupa spor tarihine kara bir leke olarak geçmiştir.

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Son olarak, yaptığın açıklamada 'Ormandan canlı çıktık' demişsin. Hiç kimse, üzerine basarak tekrar söylüyorum hiç kimse, Avrupa’nın en modern basketbol salonu olan OAKA’ya 'Orman'; takımını desteklemeye gelen ve gurur duyduğum 20 bin Panathinaikos taraftarına da 'Hayvan' imasında bulunamaz. Bu konuyla ilgili olarak seni bir kez daha uyarmayacağım.

Suçluluğunuzu sebeplerini başka yerlerde değil; spora yakışmayan kendi davranışlarınızda arayın."

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Anahtar Kelimeler:
Panathinaikos Ergin Ataman
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