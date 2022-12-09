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  4. Erhan Yazıcıoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? "Recep İvedik kadrosuna çağrılırsam oynarım" diyen Erhan Yazıcıoğlu'nun hayatı!

Erhan Yazıcıoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? "Recep İvedik kadrosuna çağrılırsam oynarım" diyen Erhan Yazıcıoğlu'nun hayatı!

09.12.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erhan Yazıcıoğlu, 9 Aralık 2022 Cuma günü 2. Sayfa magazin programında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel ile birlikte magazin gündemini yorumladı. Şahan Gökbakar ile ilgili bir soru üzerine "Recep İvedik kadrosuna çağrılırsam oynarım" diyen ünlü oyuncu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Erhan Yazıcıoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte 2. Sayfa'nın konuğu Erhan Yazıcıoğlu'nun hayatı...

Erhan Yazıcıoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? "Recep İvedik kadrosuna çağrılırsam oynarım" diyen Erhan Yazıcıoğlu'nun hayatı!

Erhan Yazıcıoğlu, 2. Sayfa magazin programında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtladı. Erhan Yazıcıoğlu teklif gelmesi halinde Recep İvedik filminde oynayacağını söyledi. İşte 2. Sayfa'nın konuğu Erhan Yazıcıoğlu'nun hayatı ve biyografisi...

2. Sayfa'nın konuğu Erhan Yazıcıoğlu kimdir?

ERHAN YAZICIOĞLU KİMDİR?

Erhan Yazıcıoğlu, 9 Temmuz 1951 yılında dünayaya geldi.

Erhan Yazıcıoğlu, tiyatro oyunculuğuna İstanbul Şehir Tiyatroları'nda başladı. 26 sene süren tiyatro oyunculuğu sonrası 1990'lı yıllarda Seç Bakalım isimli televizyon programını sundu.

Erhan Yazıcıoğlu, bu program ile ünlenmiştir. Öte yandan bu yıllarda beyaz eşya ticareti ile de uğraşan Yazıcıoğlu, 2000'li yıllarda "Şemsi Paşa Pasajı" ve 'Yeter Anne' gibi komedi dizilerinde oynadı.

1995 yılında troid kanserine yakalanan Erhan Yazıcıoğlu, geçirdiği ameliyat sırasında ses tellerinden birini kaybettiği için sekiz ay konuşamadı.

Erhan Yazıcıoğlu, gördüğü tedaviden sonra tiyatroya döndü. 2011 yılında mide ve ince bağırsağında nükseden tümör nedeniyle tedavi gördü ve sağlığına kavuştu. Hayat öyküsünü anlattığı Kenar Mahallenin Delikanlısı adlı kitabı 2013 yılında yayımladı.

18 Temmuz 2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine getirildi. Kurumun 100. yılını kutladığı 2014 yılında genel yönetmeni olduğu Şehir Tiyatroları repertuvarına Çürük Temel, Lillian, Kerbela, Cibali Karakolu, On İki Öfkeli Adam oyunları eklendi. Yazıcıoğlu, Aralık 2015'te Şehir Tiyatroları'ndan istifa etti.

2017 yılında Aşk-ı Memduh adlı aşk-komedi türündeki oyunda rol alan sanatçı,2019 yılında hayat öyküsünü esprili bir dille anlattığı "Fikrim Firarda" adlı tek kişilik tiyatro ve stand-up gösterisini sahnelemeye başladı.

2. Sayfa'nın konuğu Erhan Yazıcıoğlu kimdir?

2. SAYFA'NIN KONUĞU ERHAN YAZICIOĞLU FİLMLERİ NELERDİR?

Erhan Yazıcıoğlu, Kısık Ateşte 15 Dakika, Kayıp, Güzelim, Ne Umduk Ne Bulduk, Kafalar Karışık, Muhsin Bey gibi çok sayıda projede yer almıştır. Ünlü oyuncu şimdi Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'da Cana karakterinin babasını canlandırmaktadır.

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