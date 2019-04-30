Tuzla'da çocuğu öldüresiye döven kişiye elektronik kelepçeli ev hapsi

Tuzla’da aracına atılan erik çekirdeğini taş sanarak 12 yaşındaki M.K.’yi feci şekilde döven U.Ö. (27) gözaltına alınmıştı. Tuzla Asayiş Büro Amirliğindeki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli U.Ö. Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüpheli U.Ö. savcılıktaki ifadesinde “Çocuklar arabama taş attılar. Ben de öfkelendim. Aracı durdurdum ve çocuklardan birisini yakaladım. Birkaç tane tokat attım. Diğerlerinin yerini sordum. Ormanlık alanda olduğunu söyleyince, ormanlık alana doğru yürürken bir bayan bağırdı. Ben zaten çocuğu bırakacaktım, pişmanım. Çocuğu alıkoyma gibi bir kastım yoktu” diyerek tutuksuz yargılanmayı talep etti.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “kendini savunamayacak durumda bulunan çocuğu yaralama” suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheli U.Ö. mahkemedeki ifadesinde, “Aracımla Tuzla istikametinden Kavakpınar Mahallesi'ne seyir halindeyken kırmızı ışığın yanması nedeniyle durdum. Bu sırada yeşillik alanda bulunan birkaç çocuğun aracıma taş attığını gördüm. Çocuklara ‘taş atmayın’ diye bağırdım. Bana el, kol hareketi yaptılar. Trafik ışıkları yeşile dönünce birkaç metre ilerledikten sonra müsait bir yerde durdum.” dedi.