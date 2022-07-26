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Erik marmelatı nasıl yapılır? Erik marmelatı malzemeleri neler?

26.07.2022 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mürdüm eriği vücudun direncini artırdığı gibi kan yapıcı özelliği de vardır. Tansiyonu ve kötü kolesterolü düşürür. Bu besin, marmelat yapımında da kullanılır. Peki erik marmelatı nasıl yapılır? Erik marmelatı malzemeleri neler? İşte detaylar...

Erik marmelatı nasıl yapılır? Erik marmelatı malzemeleri neler?

Mürdüm eriği bağışıklık sistemini güçlendirir ve mevsim geçişlerinde hastalıklara karşı korur. Erik marmelatı tarifini haberimizde bulabilirsiniz. Peki erik marmelatı nasıl yapılır? Erik marmelatı malzemeleri neler? İşte detaylar...

ERİK MARMELATI MALZEMELERİ

1 kilo erik (mürdüm)
1 su bardağı su
Yarım kilo şeker
1 tatlı kaşığı limon suyu

ERİK MARMELATI TARİFİ

Erikleri yıkayın ve ortadan ikiye bölün. Ardından tencereye alın ve şeker ile suyu ilave edip kısık ateşte kaynatın. Karışım sıcakken ocaktan aldığınızda blender ile iyice çekin. Ya da tel süzgeçten ezerek geçirin. Marmelat püre haline geldiğinde, soğuduğu zaman servis edin. Afiyet olsun...

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