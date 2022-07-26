Mürdüm eriği bağışıklık sistemini güçlendirir ve mevsim geçişlerinde hastalıklara karşı korur. Erik marmelatı tarifini haberimizde bulabilirsiniz. Peki erik marmelatı nasıl yapılır? Erik marmelatı malzemeleri neler? İşte detaylar...
1 kilo erik (mürdüm)
1 su bardağı su
Yarım kilo şeker
1 tatlı kaşığı limon suyu
Erikleri yıkayın ve ortadan ikiye bölün. Ardından tencereye alın ve şeker ile suyu ilave edip kısık ateşte kaynatın. Karışım sıcakken ocaktan aldığınızda blender ile iyice çekin. Ya da tel süzgeçten ezerek geçirin. Marmelat püre haline geldiğinde, soğuduğu zaman servis edin. Afiyet olsun...
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