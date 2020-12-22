Erikli nerede? Şelalesi ve yaylasına nasıl gidilir? Su nereden çıkıyor?

Müthiş bir doğaya ve berrak bir denize sahip olan Erikli, sakinliğiyle ufak bir kaçamak yapmak isteyen herkesin başlıca tercihlerinden biridir. Özellikle İstanbul’a yakınlığıyla ister özel aracınızla ister otobüsle ziyaret edebileceğiniz Erikli Edirne’ye bağlı Keşan’ın bir köyüdür. Erikli’de yapabileceğiniz pek çok aktivitenin yanı sıra, doğanın içinde uzun yürüyüşlere çıkabilir, şehirden uzak kafanızı dinleyebilirsiniz. Yunanistan’a yakınlığıyla Yunan adalarına geçmek isteyenlerin de rotalarından biri olan Erikli tertemiz deniziyle sizleri ziyarete davet ediyor. Peki Erikli nerede? Bu yazıda Erikli hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.
Erikli nereye bağlıdır diye merak edenler için Erikli’nin Edirne’ye bağlı Keşan ilçesinde yer alan bir köy olduğunu söyleyebiliriz. Erikli, İbrice Limanı’nın yaklaşık altı kilometre batısında yer alır.
Erikli, denizde geçireceğiniz keyifli zamanın dışında aynı zamanda doğayla iç içe zaman geçirmenizi de sağlıyor. Bölgede bulunan ziyaret edilecek çeşitli yerlerin dışında kamp yapabilirsiniz. Aynı zamanda bölgede doğa sporları, deniz sörfü, trekking, deniz bisikleti kiralama gibi pek çok seçeneğe sahipsiniz.
Geçmişte Osmanlı’nın tuz ihtiyacını karşılamak için kullanılan Tuz Gölü, göçmen ve yerel kuş türlerinin yaşadığı bir yerdir. Bu kuş türlerinin başında flamingolar gelir.
Dalış yapmak isteyenlerin bölgedeki tercihi olan İbrice Limanı, profesyonel ve amatör dalgıçların başlıca rotasıdır. Bölgede dalış eğitimi almanız da mümkündür. İbrice Limanı'nın derinliği 45 metreye kadar varıyor.
Bölgede bulunan Uzunkum ve İtalyan koyları mutlaka ziyaret etmeniz gereken yerlerdendir.
Bütün Erikli manzarasını görebileceğiniz tepeye bir yokuşun sonunda ulaşabilirsiniz.
Ayrıca bölgedeki köyleri de ziyaret edebilirsiniz. Danışment, Koruklu, Çelitik, Beyköy turistlerin en çok ziyaret ettiği köylerdendir.
Erikli Yaylası kampçıların gözde yerlerinden biridir. Yalova’da bulunan Erikli Yaylası Keşan’daki Erikli köyünde yer almıyor. Yine de Erikli’ye gelip kamp yapmak isteyenler için pek çok kamp alanı mevcuttur.
Erikli Şelalesi de Edirne Erikli ile karıştırılan yerlerden bir diğeridir. Erikli Şelalesi Yalova’da yer alan bir şelaledir.
Erikli su Keşan’a bağlı Erikli bölgesinden çıkmıyor. Erikli su, Bursa’ya bağlı Kestel ilçesinde işleniyor.
Erikli’de kalabileceğiniz pek çok otel, pansiyon ve bungolov evler bulunuyor. Kalabileceğiniz yerler arasında;
Deniz ürünleri restoranlarıyla meşhur bölgede pek çok balık çeşidini tadabilirsiniz. Mevsime göre çeşitli balıkları bulabileceğiniz restoranlarda taze deniz ürünlerini tatmanın keyfini çıkarabilirsiniz.
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