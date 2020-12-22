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Erikli nerede? Şelalesi ve yaylasına nasıl gidilir? Su nereden çıkıyor?

Ali Gövel Ali Gövel 22.12.2020 16:05 | Son Güncelleme:
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Erikli nerede? Şelalesi ve yaylasına nasıl gidilir? Su nereden çıkıyor?

İçindekiler

  • Erikli Nerededir?
  • Erikli Hakkında Başlıca Bilgiler
  • Erikli Yol Tarifi
  • Erikli Gezilecek Yerler
  • Erikli Yaylası Nerededir?
  • Erikli Şelalesi Neredir?
  • Erikli Su Nerede Çıkıyor?
  • Erikli Kaç Km?
  • Erikli’de Nerede Kalınır?
  • Erikli’de Ne Yenir?

Trakya’nın gözde tatil rotalarından Erikli, bölgenin en çok turist çeken yerlerindendir. Erikli’de kamp yapabilir, tertemiz denizin keyfini çıkarabilir ve çeşitli doğa sporlarıyla güzel vakit geçirebilirsiniz. Erikli neresi? Erikli denizi nerede? Erikli nerede, nasıl gidilir? Erikli sahili nerede? Merak ettiğiniz soruların cevaplarını sizler için derledik. İşte detaylar…

Müthiş bir doğaya ve berrak bir denize sahip olan Erikli, sakinliğiyle ufak bir kaçamak yapmak isteyen herkesin başlıca tercihlerinden biridir. Özellikle İstanbul’a yakınlığıyla ister özel aracınızla ister otobüsle ziyaret edebileceğiniz Erikli Edirne’ye bağlı Keşan’ın bir köyüdür. Erikli’de yapabileceğiniz pek çok aktivitenin yanı sıra, doğanın içinde uzun yürüyüşlere çıkabilir, şehirden uzak kafanızı dinleyebilirsiniz. Yunanistan’a yakınlığıyla Yunan adalarına geçmek isteyenlerin de rotalarından biri olan Erikli tertemiz deniziyle sizleri ziyarete davet ediyor. Peki Erikli nerede? Bu yazıda Erikli hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Erikli Nerededir?

Erikli nereye bağlıdır diye merak edenler için Erikli’nin Edirne’ye bağlı Keşan ilçesinde yer alan bir köy olduğunu söyleyebiliriz. Erikli, İbrice Limanı’nın yaklaşık altı kilometre batısında yer alır.

Erikli Hakkında Başlıca Bilgiler

  • Yunanistan sınırına 58 kilometre kadar yakın olan Erikli, Edirne iline bağlıdır.
  • Bölgede çok fazla Bulgaristan göçmeni Türk yaşar.
  • Köyün ismi İraklis adlı komutandan gelir ve zamanla İrakli ismi Erikli olmuştur.
  • Erikli, 5 bin küsur civarında nüfusa sahiptir.
  • Keşan ilçesine bağlı olan köyün Keşan’a uzaklığı ise 33 kilometredir.
  • Erikli, Trakya’nın Bodrum’u olarak anılır. Türkiye’nin en geniş plajlarından birine sahiptir.
  • Özellikle İstanbulluların başlıca tatil rotalarından biri olan Erikli, Turizm Kültür Festivali’nin de sahil etkinliklerine ev sahipliği yapar.

Erikli Yol Tarifi

  • Erikli’ye özel aracınızla ya da toplu ulaşım araçlarını kullanarak varabilirsiniz. Pek çok otobüs firmasının Keşan’a düzenlediği seferler bulunuyor. Bu araçlardan biri ile Erikli’ye varabilirsiniz.
  • Özel aracınızla Erikli’ye gitmek istiyorsanız otobandan Mahmutbey gişelerinden Silivri’ye geçerek Kınalı dönüşünden çıkabilirsiniz. E5 üzerinden ise Selimpaşa Silivri istikametini geçerek Tekirdağ’a devam edebilirsiniz.

Erikli Gezilecek Yerler

Erikli, denizde geçireceğiniz keyifli zamanın dışında aynı zamanda doğayla iç içe zaman geçirmenizi de sağlıyor. Bölgede bulunan ziyaret edilecek çeşitli yerlerin dışında kamp yapabilirsiniz. Aynı zamanda bölgede doğa sporları, deniz sörfü, trekking, deniz bisikleti kiralama gibi pek çok seçeneğe sahipsiniz.

Erikli Tuz Gölü

Geçmişte Osmanlı’nın tuz ihtiyacını karşılamak için kullanılan Tuz Gölü, göçmen ve yerel kuş türlerinin yaşadığı bir yerdir. Bu kuş türlerinin başında flamingolar gelir.

İbrice Limanı

Dalış yapmak isteyenlerin bölgedeki tercihi olan İbrice Limanı, profesyonel ve amatör dalgıçların başlıca rotasıdır. Bölgede dalış eğitimi almanız da mümkündür. İbrice Limanı'nın derinliği 45 metreye kadar varıyor.

Uzunkum ve İtalyan Koyu

Bölgede bulunan Uzunkum ve İtalyan koyları mutlaka ziyaret etmeniz gereken yerlerdendir.

Yumurta Tepe

Bütün Erikli manzarasını görebileceğiniz tepeye bir yokuşun sonunda ulaşabilirsiniz.

Ayrıca bölgedeki köyleri de ziyaret edebilirsiniz. Danışment, Koruklu, Çelitik, Beyköy turistlerin en çok ziyaret ettiği köylerdendir.

Erikli Yaylası Nerededir?

Erikli Yaylası kampçıların gözde yerlerinden biridir. Yalova’da bulunan Erikli Yaylası Keşan’daki Erikli köyünde yer almıyor. Yine de Erikli’ye gelip kamp yapmak isteyenler için pek çok kamp alanı mevcuttur.

Erikli Şelalesi Neredir?

Erikli Şelalesi de Edirne Erikli ile karıştırılan yerlerden bir diğeridir. Erikli Şelalesi Yalova’da yer alan bir şelaledir.

Erikli Su Nerede Çıkıyor?

Erikli su Keşan’a bağlı Erikli bölgesinden çıkmıyor. Erikli su, Bursa’ya bağlı Kestel ilçesinde işleniyor.

Erikli Kaç Km?

  • İstanbul’dan gidecek olanlar için İstanbul-Erikli arası 267 kilometredir.
  • Tekirdağ Erikli arası 124 kilometredir.
  • Edirne merkezden ise Erikli’ye 149 kilometre bulunuyor.

Erikli’de Nerede Kalınır?

Erikli’de kalabileceğiniz pek çok otel, pansiyon ve bungolov evler bulunuyor. Kalabileceğiniz yerler arasında;

  • Erikli Hotel,
  • Erikli İşçimen Aqua Resort,
  • Yiğit Pansiyon,
  • Yüksekdağ Apart Otel,
  • Dost Otel vardır.

Erikli’de Ne Yenir?

Deniz ürünleri restoranlarıyla meşhur bölgede pek çok balık çeşidini tadabilirsiniz. Mevsime göre çeşitli balıkları bulabileceğiniz restoranlarda taze deniz ürünlerini tatmanın keyfini çıkarabilirsiniz.

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