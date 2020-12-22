Erikli nerede? Şelalesi ve yaylasına nasıl gidilir? Su nereden çıkıyor?

Müthiş bir doğaya ve berrak bir denize sahip olan Erikli, sakinliğiyle ufak bir kaçamak yapmak isteyen herkesin başlıca tercihlerinden biridir. Özellikle İstanbul’a yakınlığıyla ister özel aracınızla ister otobüsle ziyaret edebileceğiniz Erikli Edirne’ye bağlı Keşan’ın bir köyüdür. Erikli’de yapabileceğiniz pek çok aktivitenin yanı sıra, doğanın içinde uzun yürüyüşlere çıkabilir, şehirden uzak kafanızı dinleyebilirsiniz. Yunanistan’a yakınlığıyla Yunan adalarına geçmek isteyenlerin de rotalarından biri olan Erikli tertemiz deniziyle sizleri ziyarete davet ediyor. Peki Erikli nerede? Bu yazıda Erikli hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Erikli Nerededir?

Erikli nereye bağlıdır diye merak edenler için Erikli’nin Edirne’ye bağlı Keşan ilçesinde yer alan bir köy olduğunu söyleyebiliriz. Erikli, İbrice Limanı’nın yaklaşık altı kilometre batısında yer alır.

Erikli Hakkında Başlıca Bilgiler

Yunanistan sınırına 58 kilometre kadar yakın olan Erikli, Edirne iline bağlıdır.

Bölgede çok fazla Bulgaristan göçmeni Türk yaşar.

Köyün ismi İraklis adlı komutandan gelir ve zamanla İrakli ismi Erikli olmuştur.

Erikli, 5 bin küsur civarında nüfusa sahiptir.

Keşan ilçesine bağlı olan köyün Keşan’a uzaklığı ise 33 kilometredir.

Erikli, Trakya’nın Bodrum’u olarak anılır. Türkiye’nin en geniş plajlarından birine sahiptir.

Özellikle İstanbulluların başlıca tatil rotalarından biri olan Erikli, Turizm Kültür Festivali’nin de sahil etkinliklerine ev sahipliği yapar.

Erikli Yol Tarifi

Erikli’ye özel aracınızla ya da toplu ulaşım araçlarını kullanarak varabilirsiniz. Pek çok otobüs firmasının Keşan’a düzenlediği seferler bulunuyor. Bu araçlardan biri ile Erikli’ye varabilirsiniz.

Özel aracınızla Erikli’ye gitmek istiyorsanız otobandan Mahmutbey gişelerinden Silivri’ye geçerek Kınalı dönüşünden çıkabilirsiniz. E5 üzerinden ise Selimpaşa Silivri istikametini geçerek Tekirdağ’a devam edebilirsiniz.

Erikli Gezilecek Yerler

Erikli, denizde geçireceğiniz keyifli zamanın dışında aynı zamanda doğayla iç içe zaman geçirmenizi de sağlıyor. Bölgede bulunan ziyaret edilecek çeşitli yerlerin dışında kamp yapabilirsiniz. Aynı zamanda bölgede doğa sporları, deniz sörfü, trekking, deniz bisikleti kiralama gibi pek çok seçeneğe sahipsiniz.