Eriyip yeniden donan dondurma ishal sebebi

İshale yol açan etkenler arasında, virüsler, bakteriler ve parazitlerin önemli rol üstlendiğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Sokullu, “İshal tedavisi etkene bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Ancak yaygın olarak görülen ishal nedenleri arasında virüsler ön sırada geliyor. Bakteriler ise besin zehirlenmeleri ve buna bağlı ishallere neden oluyor. Virüslerin neden olduğu sulu dışkılama şeklindeki ishal, bir gün boyunca etki ediyor ve ateş yapmadığı gibi hastayı evine bağlamıyor” dedi.

ÇOCUKLARI DAHA FAZLA ETKİLİYOR

İshallerin çocukları oldukça fazla etkilediğinin altını çizen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Sokullu, “Çocuklarda meydana gelen ishallerde sıvı kaybının yüksek olması hastane yatışlarını artırırken, basit bir yaz ishali nedeniyle bir yetişkinin hastaneye yatma ihtimali ise daha düşük oluyor. Çünkü sıvı kayıpları çocukları daha fazla etkiliyor. Çocuklarda yüzde 10 sıvı kaybı bile sıvı dengesini etkileyerek genel durumunun bozulmasına neden olabiliyor” şeklinde konuştu. Sıvı kaybının çocukları önce halsizleştirip, sonra hareketsizleştirdiğini ve bilinç kaybına kadar gidebilen durumlara neden olabildiğine değinen Dr. Sokullu, “Gerekli girişim yapılmazsa ishal çocuğun hayatını tehdit edebilir. Geç getirilen çocuklarda sıvı kaybı yerine konmasına karşın kaybedilen elektrolitler nedeniyle bazı bozukluklar kalabilir” dedi.