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Erjona Sulejmani'den flaş açıklamalar!

23.03.2021 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2015-2016 yılları arasında Galatasaray'da oynayan Blerim Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani, sosyal medya hesabından özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Erjona Sulejmani'den flaş açıklamalar!

Bir dönem Galatasaray forması giyen Blerim Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani, sosyal medya hesabından özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Erjona Sulejmani, sosyal medya hesabından, "Gelecekte daha çok çocuğun olmasını ister misin? sorusuna "Kesinlikle evet" cevabını verdi. Sulejmani, eğer aşık olursa kendisinden yaşça küçük biriyle birlikte olabileceğini ve yaşı sorun etmediğini dile getirdi. Bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

"EN SEKSİ TARAFTAR SEÇİLDİ"

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Erjona Sulejmani, Euro 2016’da İsviçre’yi tribünden desteklediği görüntülerle dünya basınının dikkatini çekmiş ve GQ İtalya tarafından en seksi taraftar seçilmişti.

"RONALDO'YA KARŞI KOYAMAM"

Öte yandan Sulejmani, birkaç yıl önce çok konuşulan bir kitaba imza atmıştı. Kitapta birçok futbolcunun maçtan önce cinsel ilişki yerine, kendi kendilerini tatmin etme yolunu tercih ettiğine yer vermiş, Cristiano Ronaldo'nun en çekici futbolcu olduğunu yazmıştı. Kitabında Ronaldo'yu dünyanın en çekici futbolcusu olarak tanımlamış ve "Cristiano Ronaldo'dan cinsel ilişki teklifi gelirse ona karşı koyamam" ifadelerini kullanmıştı.


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Cristiano Ronaldo Galatasaray Futbol Kulübü
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