Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun'un oğlu Marsel 2 yaşında!

Cansu Tosun kendisi gibi oyuncu olan Erkan Kolçak Köstendil ile 2018 yılında nikah masasına oturdu. Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, 14 Temmuz 2020'de oğulları Marsel'i kucağına aldı. Ünlü çift, bu şekilde ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı.

Mutlu evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Köstendil ve Tosun'un oğlu Marsel, 2. yaşına girdi. İkili, aile ve yakın arkadaşları Nejat İşler, Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci gibi ünlü isimlerle oğullarının doğum gününü kutladı.

Cansu Tosun, eşi ve oğlu ile çekilen fotoğrafı "Şükür..." notuyla yayınladı. Erkan Kolçak Köstendil de yaptığı paylaşımda oğluna "Festival gibi ömrün olsun yol arkadaşım." sözleriyle seslendi.



