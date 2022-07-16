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Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun'un oğlu Marsel 2 yaşında!

16.07.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutlu evlilikleri ile parmakla gösterilen Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşına bastı. Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun, Marsel'in doğum gününü kutladı.

Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun'un oğlu Marsel 2 yaşında!

Cansu Tosun kendisi gibi oyuncu olan Erkan Kolçak Köstendil ile 2018 yılında nikah masasına oturdu. Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, 14 Temmuz 2020'de oğulları Marsel'i kucağına aldı. Ünlü çift, bu şekilde ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı.

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Mutlu evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Köstendil ve Tosun'un oğlu Marsel, 2. yaşına girdi. İkili, aile ve yakın arkadaşları Nejat İşler, Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci gibi ünlü isimlerle oğullarının doğum gününü kutladı.

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Cansu Tosun, eşi ve oğlu ile çekilen fotoğrafı "Şükür..." notuyla yayınladı. Erkan Kolçak Köstendil de yaptığı paylaşımda oğluna "Festival gibi ömrün olsun yol arkadaşım." sözleriyle seslendi.

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Anahtar Kelimeler:
Cansu Tosun Erkan Kolçak Köstendil
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