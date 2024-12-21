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Erkan Kolçak Köstendil'in eşi Cansu Tosun cesur tarzıyla galaya damga vurdu! Dikiş dâhi yoktu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.12.2024 10:22
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Son olarak Kirli Sepeti dizisinde Medine karakterine hayat veren Cansu Tosun başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiriyor. Kocası Erkan Kolçak Köstendil'in başrolünde yer aldığı Şımarık filminin galasında boy gösteren Tosun, cesur tarzıyla geceye damga vurdu. Ünlü isme bakan bir daha baktı...

Erkan Kolçak Köstendil'in eşi Cansu Tosun cesur tarzıyla galaya damga vurdu! Dikiş dâhi yoktu

Kayıp Şehir, Bir Deli Sevda ve son olarak Kirli Sepeti gibi birçok projede rol alan ünlü oyuncu Cansu Tosun son olarak eşi Erkan Kolçak Köstendil'in başrolünde yer aldığı Şımarık filminin galasında ortaya çıktı.

Geceye beyaz pantolonu ve siyah bluzu ile katılan Cansu Tosun cesur tarzıyla adından söz ettirdi. Tosun'un üzerine giydiği bluzun yanlarında dikiş dâhi olmaması dikkat çekti.

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Kombinini toplu saçları ve küpeleriyle tamamlayan güzel oyuncu bu haliyle beğeni topladı. Ünlü isim galadan karelerini sosyal medya hesabında peş peşe yayınladı.

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YORUM YAĞDI

Cansu Tosun'a sosyal medyada; 'harika görünüyorsun', 'çok iddialı', 'hem seksi hem güzel', 'çok tarz duruyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

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Cansu Tosun, 2011 yılında TRT1 için çekilen Küçük Hanımefendi dizisinde iki sezon başrol oynayarak kariyerine başladı. Ardından 2012 yılında Kanal D'de yayımlanan Kayıp Şehir dizisinde rol aldı.

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2013-2014 yılları arasında Atv yayımlanan Bugünün Saraylısı adlı dizide iki sezon rol aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Cansu Tosun Erkan Kolçak Köstendil
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