Erkan Özerman hakkında yeni iddia: Aşağı tarafını görmek için...

Erkan Özerman 34'üncü Best Model erkek yarışmacılarına 'masaj yapma karşılığı ödül vadettiği' yönünde ahlaksız teklifte bulunduğu iddialarıyla gündemde.

Tv8'de yayınlanan 'Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa' programına katılan yarışmacılar günlerdir iddialarını sürdürüyor. Programa bugün katılan konuklardan biri "Boxer'ımı açmaya çalıştı ne yapıyorsun dedim ben" dedi.

Bir başka yarışmacı ise Erkan Özerman'ın "Sende doğulu fiziği var. Üst tarafına bayıldım otelde yer ayırtacağım aşağı tarafını görmek için sabırsızlanıyorum" dediğini iddia etti.

Özerman, dün katıldığı programda iddiaları yalanlarken yarışmada Best Smile ödülü alan Elmas Yıldız isimli yarışmacının, iki iş adamının desteğini aldığını, bu iş adamlarının da Yıldız'ın iyi bir derece alamadığı için çıldırdığını ve bu yüzden organize olarak bu iddiaları ve iftiraları ortaya attıklarını söylemişti.



