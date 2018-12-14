Erkan Petekkaya'dan Ahmet Hakan'a ilginç gönderme!

Oyuncu Erkan Petekkaya verdiği bir röportajda 'Alkol ve sigara satışı acilen yasaklanmış' demişti. Gazeteci Ahmet Hakan da bu sözleri köşesine taşıyarak ünlü oyuncuyu eleştirmişti. Petekkaya'dan o eleştirilere paylaştığı fotoğraf ile cevap verdi.

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya sosyal medya hesabından Ahmet Hakan'ın eski fotoğrafını paylaşarak, "Bu #oportünistahmethakan" notunu yazdı.

ERKAN PETEKKAYA'DAN O SÖZLERE AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Alkol ve sigara için acil yasaklansın diyen Erkan Petekkaya, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "O sözler benden çıktı ancak yanlış anlaşıldı" dedi. "Ben alkol illetinden yeterince çektim" diyen Petekkaya, "Örnek olmamız gereken gençleri alkol ve sigaradan uzak tutmak için sarfettiğim sözler sanki ben bağnazca alkole ve sigaraya karşıymışım da bu sözleri onun için söylemişim gibi algılandı" dedi.



