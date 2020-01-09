Erkan Petekkaya'nın davadaki 'rüşvet' iddiası mahkemede gerginliğe yol açtı

Merkezi Hollanda'da olan Endemol'e bağlı olarak Türkiye'de faaliyet gösteren Endemol Medya Prodüksiyon Ticaret LTD.ŞTİ.'nin iflas davasının görülmesine devam edildi. Aralarında Mine Tugay, Erkan Petekkaya, Songül Öden, İbrahim Çelikkol, Aslı Enver gibi isimlerin de bulunduğu 30 oyuncu, 25 şirket ve 2 bankanın müdahil olduğu İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki duruşmasına davacı oyuncu Erkan Petekkaya ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada davaya ilişkin beyanda bulunan müdahil avukatları, iflas şartlarının gerçekleşmediğini ve bu nedenle davanın reddine karar verilmesini talep etti. "BANA OFİSTE RÜŞVET TEKLİF ETTİLER" Yıllar önce Endemol şirketiyle anlaşma sağladıklarını belirten oyuncu Erkan Petekkaya, "Paramparça dizisini 97 bölüm çektik. Oyuncular ve set ekibi olmak üzere herkes canla başla çalıştı. Hepimizin emekleri ve hakları gasp edildi. Bu dizi ile ilgili ben 15 bölümün parasını dahi alamadım. Çok mağdur edildik. Endemol avukatları beni ofislerine çağırdı. Ancak buradaki avukatlar mı değil mi hatırlamıyorum. Bana ofiste rüşvet teklif ettiler. 'Sen bu işe bulaşma sen starsın. Biz senin paranı bir şekilde karşılayacağız' dediler. Ben işçiler ne olacak diye sorduğumda bana 'Sen karışma onlara' diye cevap verdiler. Bende bunun üzerine mahkemede görüşeceğimizi söyleyerek oradan ayrıldım. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Bunu nasıl yapıyorlar. Bu kadar insan açken" ifadelerini kullandı.

"50 MİLYON DOLAR KAZANIP BİZİ DOLANDIRIP GİTMESİNİ İSTEMİYORUZ" İfadesinin devamında oyuncu Petekkaya, "Biz Endemol'ü protesto etmek için diğer meslektaşlarımla şirketin önünde toplandık. Basın açıklaması yaptık. Endemol gibi uluslararası bir şirketin böyle ülkemize girip, dizi üzerinden 50 milyon dolar kazanıp, paramızı ödememesi daha sonra bizi dolandırıp gitmesini istemiyoruz. Bu şekilde sömürülmemiz kabul edilemez. 122 ülkede milyonlarca insan bu diziyi izledi yurt dışında. Ama bana buradaki ve yurt dışındaki alacaklarım ödenmedi. Davanın reddini istiyorum" şeklinde konuştu. ADLİYEDE GERGİNLİK ÇIKTI Petekkaya'nın rüşvet iddiaları üzerine duruşma salonunda taraf avukatları arasında gerginlik yaşandı. Rüşvet iddiasına karşı çıkan şirket avukatları Petekkaya'ya tepki gösterdi. Avukatların karşılıklı söz dalaşına girmesi üzerine mahkeme heyeti başkanı avukatları, duruşma usulüne uymaları konusunda sert bir dille uyardı. Tarafların beyanlarının ardından mahkeme heyeti kararını açıklamak üzere duruşmaya kısa bir ara verdi. Bu sırada duruşma salonu önünde taraflar arasında tartışma yaşanırken Erkan Petekkaya avukatlarını tartışmanın bulunduğu alandan uzaklaştırdı.