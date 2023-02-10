Erkan Petekkaya'nın eşi acı haberi duyurdu! ''Olmadı, Allah herkesin yardımcısı olsun''

O Kız dizisinde hayat verdiği Kadir karakteri ile karşımıza çıkan ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından sosyal medya hesabından eşinin yakınları için yardım istemişti. Petekkaya'nın eşi Didem Petekkaya acı haberi paylaştı ve yakınlarını kaybettiğini duygusal sözlerle açıkladı...

ACI HABERİ DUYURDU

Didem Petekkaya sosyal medya hesabı üzerinden acı haberi duyurdu ve yakınlarını kaybettiğini “Olmadı, Allah herkesin yardımcısı olsun” sözleriyle açıkladı. İşte o paylaşım:

'ACİL YARDIM' ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Erkan Petekkaya, eşi Didem Petekkaya’nın Hatay’da göçük altında olan akrabaları için yardım istemiş ve “Sevgili eşim Didem Petekkaya’nın yakın akrabaları enkaz altındadır. Ulaşamıyoruz lütfen yardım edin. İsmail Kuseyrioğlu, Ayşegül Kuseyrioğlu, Zeynep Kuseyrioğlu (9 Yaşında)… Enkaz Adres: Sümerler Mahallesi Harbiye Caddesi Kooperatif Evleri A3 blok… Antakya\Hatay” bilgisini paylaşmıştı.

