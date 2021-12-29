Erkan Petekkaya'nın sağlık durumu nasıl? Hastaneye kaldırılan Erkan Petekkaya iyi mi?

Günümüzün en tanınan erkek oyuncularının başında gelen Erkan Petekkaya son günlerde sağlık sorunları ile boğuşuyor. Geçtiğimiz haftalarda Petekkaya'dan hayranlarını üzen haber gelmiş ve Petekkaya'nın böbrek rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı duyurulmuştu. Peki Erkan Petekkaya'nın sağlık durumu nasıl?

ERKAN PETEKKAYA'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Geçtiğimiz haftalarda böbrek rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Erkan Petekkaya sevenlerini endişelendirmişti. Son günlerde hastalığı ile gündeme gelen ünlü oyuncu Petekkaya'nın bu sabah (29 Aralık Çarşamba) operasyon geçirdiği öğrenildi. Böbrek ameliyatı olan oyuncunun operasyonunun 1 saat 45 dakika sürdüğü öğrenildi. Sağlık durumunun iyi olduğu söylendi.

Ekranların tanınan simalarından olan Erkan Petekkaya Paramparça, Hanımın Çiftliği, Sessiz Fırtına ve Öyle Bir Geçer Zaman ki, Kırmızı Oda, Sana Söz gibi birçok projede yer aldı.



