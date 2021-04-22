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Erkeç etinin lokum kıvamına dönüştüğü bir lezzet: Tavşanlı güveci

Seray Üstün Seray Üstün
22.04.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde geleneksel yöntemle toprak kapta pişirilen güveç, Ramazan aylarında daha çok tüketiliyor. Toprak kaptaki etin odun ateşi ile birleşmesiyle lokum kıvamına erişerek eşsiz bir lezzete bürünen "Tavşanlı güveci", 6 saat taş fırında pişirilmesinin ardından iftar saatinde sofraları süslüyor.

Erkeç etinin lokum kıvamına dönüştüğü bir lezzet: Tavşanlı güveci

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde geleneksel olarak yapılan ve günümüze kadar ulaşmayı başaran tarifi Tavşanlı güvencinin yapımı uzun saatler sürüyor. Güveç ustası Bedrettin Özbey, Tavşanlı'daki güvecin benzerlerinden farklı birçok özelliğinin bulunduğunu söyledi. İlçenin yemek kültüründe güvecin ayrı bir yerinin olduğunu belirten Özbey, "Tavşanlı güveci lokantalarda bulunan bir yemek değildir. Kasaplarda hazırlanır, fırında pişer. Fırınlarda bu yemek için toprak kaplar kullanılır. Özellikle Ramazan'da sofraların vazgeçilmezidir." dedi.

Özbey, güveçte kullanılan etlerin Tavşanlı'nın yanı sıra Emet, Domaniç, Gediz ve Simav ilçelerindeki yaylalarda yetiştirilen hayvanlardan temin edildiğini aktardı. Güveçte kullandıkları malzemeler hakkında bilgi veren Özbey, "Genellikle erkeç eti tercih ediliyor. Erkek keçinin kısırlaştırılmış haline erkeç deniliyor. Kısırlaştırılmış erkek keçiler, tamamen et üretimi için yetiştiriliyor. Erkek oğlak bir yaşına girdiğinde ya kısırlaştırılıyor ya da damızlık olarak kullanılıyor. Kısırlaştırma işlemi ise tamamen doğal yöntemlerle yapılıyor. Kısırlaştırılmış bu hayvanlar yaylalarda doğal besleniyor. Su ihtiyacını da akarsulardan karşılıyor. Erkeç, besi hayvanı değildir. Bu hayvan doğal beslendiği için de eti kokusuz ve lezzetli oluyor.” diye konuştu.

“YILIN 8 AYINDA YAPILABİLİYOR”

Özbey, erkeç etinden güvecin yılın 8 ayında yapılabildiğini dile getirdi. Güveci, odun ateşi közünde pişirdiklerini anlatan Özbey,"Sabah erken saatlerde odun fırınını yakıyoruz. Oluşan köz ateşi daha sonra sağ tarafa alınıp dana, kuzu ve erkeç etlerinden hazırladığımız güveçler sürülüyor. Bir süre pişirildikten sonra içine domatesi ve biberi atılıp tekrar fırın kapatılıyor. Fırındaki güveç kaplarının yerlerini ateşin durumuna göre sürekli değiştiriyoruz. Kapların içindeki güveci fırının her köşesinde gezdiriyoruz. Güveç 6 saat pişirildikten sonra fırından çıkarılıyor." dedi.

Bedrettin Özbey, erkeç güvecini tatmak için birçok şehirden gelen müşterilerinin olduğunu sözlerine ekledi.

(AA)

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