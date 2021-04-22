Erkeç etinin lokum kıvamına dönüştüğü bir lezzet: Tavşanlı güveci

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde geleneksel olarak yapılan ve günümüze kadar ulaşmayı başaran tarifi Tavşanlı güvencinin yapımı uzun saatler sürüyor. Güveç ustası Bedrettin Özbey, Tavşanlı'daki güvecin benzerlerinden farklı birçok özelliğinin bulunduğunu söyledi. İlçenin yemek kültüründe güvecin ayrı bir yerinin olduğunu belirten Özbey, "Tavşanlı güveci lokantalarda bulunan bir yemek değildir. Kasaplarda hazırlanır, fırında pişer. Fırınlarda bu yemek için toprak kaplar kullanılır. Özellikle Ramazan'da sofraların vazgeçilmezidir." dedi.

Özbey, güveçte kullanılan etlerin Tavşanlı'nın yanı sıra Emet, Domaniç, Gediz ve Simav ilçelerindeki yaylalarda yetiştirilen hayvanlardan temin edildiğini aktardı. Güveçte kullandıkları malzemeler hakkında bilgi veren Özbey, "Genellikle erkeç eti tercih ediliyor. Erkek keçinin kısırlaştırılmış haline erkeç deniliyor. Kısırlaştırılmış erkek keçiler, tamamen et üretimi için yetiştiriliyor. Erkek oğlak bir yaşına girdiğinde ya kısırlaştırılıyor ya da damızlık olarak kullanılıyor. Kısırlaştırma işlemi ise tamamen doğal yöntemlerle yapılıyor. Kısırlaştırılmış bu hayvanlar yaylalarda doğal besleniyor. Su ihtiyacını da akarsulardan karşılıyor. Erkeç, besi hayvanı değildir. Bu hayvan doğal beslendiği için de eti kokusuz ve lezzetli oluyor.” diye konuştu.