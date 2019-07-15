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“Erkek arkadaşımın çektiği fotoğraf bir de benim çektiğim!"

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 15.07.2019 12:15 | Son Güncelleme

Estetik söz konusu olduğunda ayrıntılara daha az önem veren, kişi genelde erkekler olur. Bu bilinen bir klişedir. İstenilen mesaj geçtiği sürece, aydınlatma, ruh hali ve renkler gibi şeyleri erkekler pek umursamaz. Bu fotoğraflar da tam o cinsten. Erkek arkadaşının çektiği ve kendi çektiği fotoğrafları paylaşan kızlar bunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

“Erkek arkadaşımın çektiği fotoğraf bir de benim çektiğim!"

Kız arkadaşınızın çektiği fotoğraflarda güzel aydınlatmayı, iyi bir açıyı ve aynı anda birkaç fotoğraf çektiğini ve en iyisini seçtiğini görebilirsiniz.

Öte yandan, erkek arkadaşlar da bu söz konusu değildir. Onlar kameraya bakar ve fotoğrafı çeker. Zamanlama ya da ışık onlar için çok önemli değildir.

Belki de sadece bir hedef meselesidir. Belki kız arkadaşları erkeklerin en iyi fotoğraflarını çekmek istemektedir. Sadece görünüşlerini değil aynı zamanda eşsiz kişiliklerini de çekmektedir. Çünkü
istedikleri şey budur. Erkek arkadaşlar, iyi zamanların komik hatıralarını tercih edebilir.

Her iki durumda da, ortaya komik anlar çıkabilir. İşte o anlar...

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