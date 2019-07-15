“Erkek arkadaşımın çektiği fotoğraf bir de benim çektiğim!"

Kız arkadaşınızın çektiği fotoğraflarda güzel aydınlatmayı, iyi bir açıyı ve aynı anda birkaç fotoğraf çektiğini ve en iyisini seçtiğini görebilirsiniz.

Öte yandan, erkek arkadaşlar da bu söz konusu değildir. Onlar kameraya bakar ve fotoğrafı çeker. Zamanlama ya da ışık onlar için çok önemli değildir.

Belki de sadece bir hedef meselesidir. Belki kız arkadaşları erkeklerin en iyi fotoğraflarını çekmek istemektedir. Sadece görünüşlerini değil aynı zamanda eşsiz kişiliklerini de çekmektedir. Çünkü

istedikleri şey budur. Erkek arkadaşlar, iyi zamanların komik hatıralarını tercih edebilir.

Her iki durumda da, ortaya komik anlar çıkabilir. İşte o anlar...

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