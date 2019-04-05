Mynet Trend

Erkek arkadaşını başka kadınla görünce çıldırdı!

aris.aras aris.aras
YAŞAM  | 05.04.2019 10:12 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta Suriyeli kadın, başka bir kadınla gördüğü vatandaşı olan erkek arkadaşını elinden bıçakladı. Olayla ilgili Suriyeli 3 kadın gözaltına alınırken yaralı Suriyeli erkek ise hastaneye kaldırıldı.

Erkek arkadaşını başka kadınla görünce çıldırdı!

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi 1282 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşıyla yolda yürüyen Suriyeli kadın, vatandaşı olan Muhammed adlı erkek arkadaşını, yine vatandaşı olan başka bir kadınla gördü.

esenyurtta-baska-bir-kadinla-gordugu-erkek-arkadasini-bicakladi_1375_dhaphoto1

Grup arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu genç kadın, Muhammed adlı erkek arkadaşını bıçaklayarak elinden yaraladı. Yaralı Muhammed, eline ip bağlayarak kan kaybı için önlem aldı.

esenyurtta-baska-bir-kadinla-gordugu-erkek-arkadasini-bicakladi_1375_dhaphoto2

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, Suriyeli 3 kadını gözaltına alırken yaralı genci de hemen yakındaki Esenyurt Necmi Kadıoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

esenyurtta-baska-bir-kadinla-gordugu-erkek-arkadasini-bicakladi_1375_dhaphoto3

Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

esenyurtta-baska-bir-kadinla-gordugu-erkek-arkadasini-bicakladi_1375_dhaphoto4

DHA


Yaşını duyan kulaklarına inanamıyor! Herkes onu 20'lerinde sanıyorYaşını duyan kulaklarına inanamıyor! Herkes onu 20'lerinde sanıyor
Tutuklanan 'tırnakçı': 40 yıldır yapıyorum kardeşim Tutuklanan 'tırnakçı': 40 yıldır yapıyorum kardeşim
Dünyada ortalama yaşam süresi açıklandı! Dünyada ortalama yaşam süresi açıklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt Suriye aldatma

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 24 yorum
suriyeliler ülkemizin içine ettiler def olup gitsinler
hepsi erdoganin eseri once kendi vatandasini doyur sonra multecileri sok memlekete
Kendi derdimiz bitti birde bunlarla ugrasiyoruz kimsede demiyor sizin bu ülkede ne isiniz var yeter geri dönün ülkenize savas bitti diye !
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yerli "Bonnie ve Clyde" yakalandı

Yerli "Bonnie ve Clyde" yakalandı

Kilo vermeye karar verdiler! 6 ay sonraki halleri şoke edici

Kilo vermeye karar verdiler! 6 ay sonraki halleri şoke edici

Tutuklanan 'tırnakçı'dan pes dedirten sözler: 40 yıldır yapıyorum kardeşim

Tutuklanan 'tırnakçı': 40 yıldır yapıyorum kardeşim

Dünyada ortalama yaşam süresi açıklandı!

Dünyada ortalama yaşam süresi açıklandı!

Kuzeninin eski nişanlısını öldürmüştü! Hakim karşısına çıktı

Kuzeninin eski nişanlısını öldürmüştü! Hakim karşısına çıktı

Esra Erol'da izleyicilerin kanını donduran iddialar!

Esra Erol'da izleyicilerin kanını donduran iddialar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.