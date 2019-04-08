Erkek arkadaşının sadakatini ölçmek için öyle bir şey yaptı ki

İlişkide söz konusu kıskançlık olduğunda hele ki ortada büyük bir şüphe varsa kadınların yüzleşmek için neler yapabileceğini tahmin dahi edemezsiniz. Aynı ABD'de öğrenci olan Alysha Bush'un yaptığı gibi...

Alysha Bush, spor hocası sevgilisi Kourbine Lee'nin son zamanlarda soğuk davranması ve Instagram'da başka kızların fotoğraflarını beğenmesinden yola çıkarak, sevgilisinin onu aldattığını düşünmeye başladı.

Kourbine Lee ile uzak mesafeli ilişki yürüten Alysha, şüphelerinden kurtulmak için ilginç bir plan yaptı. Fitness salonunda spor hocalığı yapan sevgilisinin bir öğrencisi olan Paula'ya para teklif eden Alysha, Paula'dan sevgilisini baştan çıkarmasını ve tüm yaşananları adım adım ona geri bildirmesini istedi. Ne kadar ilginç bir teklif olursa olsun Paula, Alysha'nın teklif ettiği 50 doları aldı ve olay orada patladı!

Erkek arkadaşının onu aldattığına emin olan Alysha, Paula'dan merakla haber beklerken, Paula da Alysha'nın erkek arkadaşı ile spordan sonra bir şeyler içmeye gitti.

Buluşmanın sonunu öğrenmek için hemen Paula'yı arayan Alysha büyük bir şokla karşılaştı. Sevgilisinin ona sadık olup olmadığını anlamak için oyunu oynayan Alysha, Kourbine'nin onu aldattığını duyuyor. Sevgilisinin kendisiyle gece cinsel ilişkiye girdiğini dile getiren Paula'nın bu itirafından sonra Alysha hemen ilişkisini sonlandırdı.