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Erkek arkadaşının sadakatini ölçmek için öyle bir şey yaptı ki

gizemino gizemino
YAŞAM  | 08.04.2019 11:50 | Son Güncelleme

ABD'li Alysha Bush, spor hocası sevgilisinin onu aldattığını düşününce öğrencilerinden birine para verdi! Bakın ne yapması için...

Erkek arkadaşının sadakatini ölçmek için öyle bir şey yaptı ki

İlişkide söz konusu kıskançlık olduğunda hele ki ortada büyük bir şüphe varsa kadınların yüzleşmek için neler yapabileceğini tahmin dahi edemezsiniz. Aynı ABD'de öğrenci olan Alysha Bush'un yaptığı gibi...

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Alysha Bush, spor hocası sevgilisi Kourbine Lee'nin son zamanlarda soğuk davranması ve Instagram'da başka kızların fotoğraflarını beğenmesinden yola çıkarak, sevgilisinin onu aldattığını düşünmeye başladı.

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Kourbine Lee ile uzak mesafeli ilişki yürüten Alysha, şüphelerinden kurtulmak için ilginç bir plan yaptı. Fitness salonunda spor hocalığı yapan sevgilisinin bir öğrencisi olan Paula'ya para teklif eden Alysha, Paula'dan sevgilisini baştan çıkarmasını ve tüm yaşananları adım adım ona geri bildirmesini istedi. Ne kadar ilginç bir teklif olursa olsun Paula, Alysha'nın teklif ettiği 50 doları aldı ve olay orada patladı!

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Erkek arkadaşının onu aldattığına emin olan Alysha, Paula'dan merakla haber beklerken, Paula da Alysha'nın erkek arkadaşı ile spordan sonra bir şeyler içmeye gitti.

Buluşmanın sonunu öğrenmek için hemen Paula'yı arayan Alysha büyük bir şokla karşılaştı. Sevgilisinin ona sadık olup olmadığını anlamak için oyunu oynayan Alysha, Kourbine'nin onu aldattığını duyuyor. Sevgilisinin kendisiyle gece cinsel ilişkiye girdiğini dile getiren Paula'nın bu itirafından sonra Alysha hemen ilişkisini sonlandırdı.

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5 ay sonra Snapchat'in yaşam ve ilişkileri konu alan Second Chance programına katılan çift birbirleriyle yüzleşince ilginç bir gerçek ortaya çıktı! Kendisi Paula ile aldattığını bildiğini söyleyen Alysha durumun çok farklı olduğunu anladı ve programda para verdiği öğrenciyi arattırdı.

Aylar sonra yeniden aynı konu yüzünden ortaya çıkan Paula, 5 ay önce yalan söylediğini ve Kourbine'nin Alysha'yı hiçbir zaman aldatmadığını ve ikilinin de asla cinsel ilişki yaşamadığını söyledi. Duydukları karşısında şoke olan Alysha kadına neden bunu yaptığını sorunca Paula, " Çünkü sevgilin mükemmel bir adamdı ve sen onu hak etmiyordun. Bana onun aklını çelmem için resmen para verdin. Ben de seni aldattığını söyledim" diye cevap verdi.
Eğer çiftin bu kadar olaydan sonra durumunun ne olduğunu merak ediyorsanız sizi hemen bilgilendirelim: Çift yaşananları geride bırakıp ilişkilerine ikinci bir şans verdi. Ama ne yazık ki bu ilişki çok da uzun sürmedi...

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