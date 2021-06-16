Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Erkek bebek kapı süsü nasıl yapılır? Hem pratik hem ucuz! Evde kendiniz yapın

Erkek bebek kapı süsü nasıl yapılır? Hem pratik hem ucuz! Evde kendiniz yapın

16.06.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkek bebekler için kapı süsünü evde kendiniz de yapabilirsiniz. Hem ucuz hem pratik bebek kapı süsü yapımı için ihtiyacınız olansa ip, kurdele, çatal ve makas! İşte kolay yapımının yanı sıra fazla harcama yapmadan hazırlayabileceğiniz bu kapı süsü için izlemeniz gereken adımlar...

Erkek bebeklere kapı süsü yapmak için fazla harcama yapmanıza gerek yok. Bebeğiniz için renkli bir hazırlık yapmanıza yardımcı olacak erkek bebek kapı süsü, ortamın çocuk enerjisiyle dolmasına yardımcı olacak. Çocukların da ilgisini çekecek erkek bebek kapı süsü yapımında evdeki artan iplerinizi bile kullanarak güzel bir görünüm elde edebilirsiniz. İşte bunun için gerekenler...

ERKEK BEBEK KAPI SÜSÜ YAPILIŞI

Malzemeler:

  • Bebek mağazalarından alınabilecek tekerlek,
  • Mavi kurdele,
  • İp,
  • Çatal,
  • Makas

Yapılışı:

  • Kurdeleyi tekerleğe sarmak için tekerleğin üzerine silikon sıkılır ve ardından tekerlek kurdele ile kaplanır.
  • Kaplama bittikten sonra ponpon yapımına geçilebilir.
  • Ponpon yapımı için, uzunca bir ip kesilir ve çatalın ikinci boşluğuna takılır.
  • İp çatalın üzerine sarılır.
  • Fazla kısımlar kesilir, arkadaki ip üzerinden geçirilir ve düğüm atılır.
  • Düğüm atıldıktan sonra çatal çıkarılır ve ponpon süsü vermek için üstleri kesilir.
  • Silikon yardımıyla tekerleğe yapıştırılır.
  • Tekerleğin üzeri ponponlar ile kaplanır.
  • Tekerlek kaplandıktan sonra, 4 parmak eninde kurdele tekerleğin arka kısmına silikon ile yapıştırılır.
  • Askıyı bu şekilde monte edebilirsiniz.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürünÜnlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürün
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
15 Haziran 2021 reyting sonuçları açıklandı! 15 Haziran 2021 reyting sonuçları açıklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den 15 il için sarı uyarı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den 15 il için sarı uyarı: Kuvvetli olacak

Seda Sayan'ın tecavüzcü suçlamasına jet yanıt: İftira

Seda Sayan'ın tecavüzcü suçlamasına jet yanıt: İftira

Şaka gibi olay! Camı kırıp girdikleri bankadan 200 lira çaldılar

Şaka gibi olay! Camı kırıp girdikleri bankadan 200 lira çaldılar

Kritik saat belli oldu! Yeni kararlar gelecek mi?

Kritik saat belli oldu! Yeni kararlar gelecek mi?

Korkunç! Kazada bacağı koptu

Korkunç! Kazada bacağı koptu

Akılalmaz vahşet! Yavru kedileri yediğini itiraf etti

Akılalmaz vahşet! Yavru kedileri yediğini itiraf etti

İlginizi Çekebilir

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Maç öncesi İtalyan kızları - Türk kızları kapışması

Maç öncesi İtalyan kızları - Türk kızları kapışması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Aslında gerçek hikaye bambaşkaymış

Aslında gerçek hikaye bambaşkaymış

Eşinin vefatıyla şehri terk etti! Tek başına adada yaşıyor

Eşinin vefatıyla şehri terk etti! Tek başına adada yaşıyor

Sevgilisiyle rol aldığı filmin fragmanı nefes kesti

Sevgilisiyle rol aldığı filmin fragmanı nefes kesti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.