Erkek bebek kapı süsü nasıl yapılır? Hem pratik hem ucuz! Evde kendiniz yapın

Erkek bebeklere kapı süsü yapmak için fazla harcama yapmanıza gerek yok. Bebeğiniz için renkli bir hazırlık yapmanıza yardımcı olacak erkek bebek kapı süsü, ortamın çocuk enerjisiyle dolmasına yardımcı olacak. Çocukların da ilgisini çekecek erkek bebek kapı süsü yapımında evdeki artan iplerinizi bile kullanarak güzel bir görünüm elde edebilirsiniz. İşte bunun için gerekenler...
ERKEK BEBEK KAPI SÜSÜ YAPILIŞI
Malzemeler:
- Bebek mağazalarından alınabilecek tekerlek,
- Mavi kurdele,
- İp,
- Çatal,
- Makas
Yapılışı:
- Kurdeleyi tekerleğe sarmak için tekerleğin üzerine silikon sıkılır ve ardından tekerlek kurdele ile kaplanır.
- Kaplama bittikten sonra ponpon yapımına geçilebilir.
- Ponpon yapımı için, uzunca bir ip kesilir ve çatalın ikinci boşluğuna takılır.
- İp çatalın üzerine sarılır.
- Fazla kısımlar kesilir, arkadaki ip üzerinden geçirilir ve düğüm atılır.
- Düğüm atıldıktan sonra çatal çıkarılır ve ponpon süsü vermek için üstleri kesilir.
- Silikon yardımıyla tekerleğe yapıştırılır.
- Tekerleğin üzeri ponponlar ile kaplanır.
- Tekerlek kaplandıktan sonra, 4 parmak eninde kurdele tekerleğin arka kısmına silikon ile yapıştırılır.
- Askıyı bu şekilde monte edebilirsiniz.
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