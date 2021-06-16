Erkek bebek kapı süsü nasıl yapılır? Hem pratik hem ucuz! Evde kendiniz yapın

Erkek bebeklere kapı süsü yapmak için fazla harcama yapmanıza gerek yok. Bebeğiniz için renkli bir hazırlık yapmanıza yardımcı olacak erkek bebek kapı süsü, ortamın çocuk enerjisiyle dolmasına yardımcı olacak. Çocukların da ilgisini çekecek erkek bebek kapı süsü yapımında evdeki artan iplerinizi bile kullanarak güzel bir görünüm elde edebilirsiniz. İşte bunun için gerekenler...

ERKEK BEBEK KAPI SÜSÜ YAPILIŞI

Malzemeler:

Bebek mağazalarından alınabilecek tekerlek,

Mavi kurdele,

İp,

Çatal,

Makas

Yapılışı: