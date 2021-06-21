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Erkek bebek şekeri nasıl yapılır?

21.06.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkek bebek şekerini kendiniz yapabilirsiniz. Doğumdan 40 gün sonra düzenlenen mevlitte dağıtılan erkek bebek şekerleri evde rahatlıkla hazırlanabilir. Bu maliyeti düşürmenin yanı sıra keyifli bir hazırlık sürecini de beraberinde getirir. El emeği ile özel olarak hazırlanan erkek bebek şekerleri ile uyumlu bir konsept yakalamak da daha kolay olacaktır. İşte El İşi Uzmanı Nazile Çetinkaya İbikli'nin anlatımıyla erkek bebek şekerini evde kendinizin yapması (DIY) için gerekli olan malzemeler...

Bebek şekeri, yeni doğan hazırlıklarında olmazsa olmazlardan biridir. Hayal edilen tasarımın bulunamaması, mevlüte özenilerek hazırlık yapılmak istenilmesi ve maliyeti düşürme gibi birçok nedenle kişiler erkek bebek şekerlerini kendileri yapmak (DIY) isteyebilir. Böylece maliyeti düşürmenin yanı sıra kendi konseptlerini de oluşturma fırsatı bulurlar. Peki erkek bebek şekerini kendinizin yapması için nasıl bir yol izlemek, hangi malzemeleri kullanmak gerekir? İşte evde erkek bebek şekeri hazırlamak için yapılması gerekenler:

ERKEK BEBEK ŞEKERİ NASIL YAPILIR (DIY)?

Malzemeler

Erkek bebek şekeri yapımı için gerekli malzemeler:

  • 1 adet süs bisikleti,
  • Tül,
  • Sabun(lavanta, badem),
  • Kurdele,
  • Emzik,
  • İp.

Yapılışı:

  • Tülün içerisine sabun yerleştirilir. Yuvarlağı aşağı doğru gelecek şekilde konmalıdır.
  • Ağzı kapatıldıktan sonra iple sabitlenir ve üzerine kurdele bağlanır.
  • İçerisine sabun konmuş kurdele bisikletin arka tarafına takılır.
  • Emzik, mavi ve ince bir kurdele içerisine geçirilir ve bisikletin ön tarafına bağlanır.
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