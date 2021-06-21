Erkek bebek şekeri nasıl yapılır?

Bebek şekeri, yeni doğan hazırlıklarında olmazsa olmazlardan biridir. Hayal edilen tasarımın bulunamaması, mevlüte özenilerek hazırlık yapılmak istenilmesi ve maliyeti düşürme gibi birçok nedenle kişiler erkek bebek şekerlerini kendileri yapmak (DIY) isteyebilir. Böylece maliyeti düşürmenin yanı sıra kendi konseptlerini de oluşturma fırsatı bulurlar. Peki erkek bebek şekerini kendinizin yapması için nasıl bir yol izlemek, hangi malzemeleri kullanmak gerekir? İşte evde erkek bebek şekeri hazırlamak için yapılması gerekenler:

ERKEK BEBEK ŞEKERİ NASIL YAPILIR (DIY)?

Malzemeler

Erkek bebek şekeri yapımı için gerekli malzemeler:

1 adet süs bisikleti,

Tül,

Sabun(lavanta, badem),

Kurdele,

Emzik,

İp.

Yapılışı: