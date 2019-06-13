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Erkekler için yeni moda: Dantel şortlar!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 13.06.2019 14:21 | Son Güncelleme

Yaz sadece kadınlar için gelmedi. Moda devleri yaz için erkekleri de düşünüp akıl almaz bir tasarıma imza atmışlar. Erkekler için tiril tiril dantelli şort takımlar!

Erkekler için yeni moda: Dantel şortlar!

Yazın gelmesiyle birlikte sahiller, tatil yerleri sıcaklardan bunalanları ağırlamaya devam ederken moda firmaları da sıcaklardan bunalanları ve tatile gideyenleri düşünüp çılgın tasarımlar yapmaya ve satışa sunmaya devam ediyor.

lace-see-through

Bu seferki çılgın tasarımları ise erkekler için: Dantelli havadar şortlar!

Ter lekesi tutmayan hiçbir şekilde ıslaklık hissetmeyeceğiniz gerçek anlamda havadar şortları bir marka piyasaya sürdü.

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Anneannelerimizin ördüğü dantel örtülere benzeyen bu şortların tanesi 42 $ 'a satışa çıktı. Her rengi olan bu tasarımın yaz sıcaklarında bir hayli serin hissetireceği kesin tercih ederseniz.

see-through-shirt

İsteyenler şortların üstünü de aynı şekilde 42 $'dan satın alıp takım olarak da giyebilirler. Siz bu tasarım hakkında ne düşünüyorsunuz?

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