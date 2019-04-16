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Erkekler kadınların yatak odasında yaptığı en büyük 10 seks hatasını açıkladı!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 16.04.2019 15:00 | Son Güncelleme

Kadınların yatak odasında orgazm taklidi yapmasından tutun da seks sırasında konuşmasına kadar erkeklerin en sinir olduğu 10 seks hatası açıklandı.

Erkekler kadınların yatak odasında yaptığı en büyük 10 seks hatasını açıkladı!

İlişkinin önemli parçasından biri olan cinsel kimya çiftler için bir zorunluluktur. IllicitEncounters.com tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre erkekler ve kadınlar, yatak odasında kendilerini rahatsız eden şeyleri ortaya çıkardılar. IllicitEncounters.com sözcüsü Jessica Leoni, “İnsanları başka biriyle ilişkiye girmeye iten şeyin, öncelikle evde cinsel tatmin eksikliği olduğunu bulduk. Hem erkeklerin hem de kadınların eşlerinden bıkmış olmalarının ana nedeni, bu temel hataları yatak odasında değiştirmeye çalışmamaları ve sürdürmeye devam etmeleridir. Bu basit hatalardan kaçınırsanız, eşinizin hile yapma riski daha da düşüktür." diyerek yaptıkları araştırmanın gerekçesini açıklayarak sözlerini sonlandırdı.

İşte erkeklere göre kadınların yatakta yaptığı 10 yanlış...

  1. Kadınların cinsel ilişkiyi başlatmaması
  2. Her zaman karanlıkta seks yapmak istemeleri
  3. Orgazm taklidi yapmaları
  4. Çok fazla konuşmaları
  5. Asla yeni bir şey denemek istememeleri
  6. Bir önceki sevgilisinin yatakta neler yaptığını dile getirmeleri
  7. Aşırı düşünceli seks
  8. Kadınların çok çekingen olması
  9. Erkeklerin her zaman seks için hazır olduklarını düşünmeleri
  10. Nasıl göründükleri hakkında çok fazla endişelenmek

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Peki erkeklerin yatakta yaptığı hatalar neler?

  1. Ön sevişmeyi atlama
  2. Önce orgazm olmak
  3. Kaba konuşmayı abartmak
  4. İlişki sonrası soğuk ve kaba davranmak
  5. İşleri biter bitmez uyumak
  6. Kadınların vücut şekli hakkında yorumlarda bulunmak
  7. Kadının isteğinin dışında karar vermek
  8. Beden dilini göz ardı etmek
  9. Duygusal bağlantı eksikliği
  10. Beceriksiz olmak


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