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Erkekler neden ayak bakımı konusunda bu kadar kötü?

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Birçok erkek için ayakları kara kutu gibidir. Ayak mantarları, iltihaplı nasırlar ve kötü kokular. Sabah uyanır uyanmaz, hatta gece uyurken bile onları saklamanın en kolay yolu çorap giymektir! Ancak erkekler için artık durum değişiyor gibi…

Erkekler neden ayak bakımı konusunda bu kadar kötü?

Vücudun en unutulmuş parçası olan ayaklar, bir kez daha gün yüzüne çıkıyor. Prens Harry’nin kraliyet pediküründen, Harlemli repçi A$AP Rocky’nin tırnaklarına, erkek ayak bakımı rönesansını yaşıyor. Peki erkekler ayak bakımı konusunda ne düşünüyor ve erkek ayak bakımında neler değişiyor?

Tarihsel olarak, ayak bakımı hep kadınlarla ilişkilendirildi. Oysa eskiden erkeklerin ayakları da bakımlıydı. Antik Mısır’da, erkekler ayak ve bacak bakımına oldukça önem veriyordu çünkü bakımlı ayaklar erkeğin toplumsal statüsünü gösteriyordu. Antik Mısır’ın zengin soylu erkekleri ayaklarını uçucu yağlar ve bitkisel merhemlerle korurken, kirli ve bakımsız ayaklar genelde kadınlarla ve yoksullukla bağdaştırılıyordu. Antik Yunan ve Antik Roma’da da ayak bakımı benzer anlamlar taşıyordu. Ayak bakımı ile ilgilenmek arzu edilen bir meslekti. Örneğin Napeleon’un ayak bakımını yapan kişi, onun en yakın arkadaşı ve sırdaşıydı. Bu dönemin pedikürü daha çok ayakların temizliği, kan dolaşımını ve ayak bakımını kapsıyordu.

AYAKLARINI ASLA YIKAMAYANLAR VAR!

Londra’nın ilk erkeklere özel pedikür salonunun kurucusu Aldwyn Boscawen “Bir erkeğe ayak bakımı dediğinizde, genelde ilk akıllarına gelen parlak pembe tırnaklar oluyor. Ama pedikürün esas anlamı bu değil” diyor.

Pedikür, güzellik kavramının bir parçası olarak düşünülüyor ve güzellik kavramı ise genelde kadınlarla ilişkilendirildiğine dikkat çeken Boscawen “Erkekler genelde sadece tırnaklarını keserken, kadınların toplumsal görünürlüğü arttıkça görünüşüne dikkat eden kadınlarda büyük bir artış yaşandı. Medikal nedenlerin dışındaki tırnak bakımları ve tedavileri birden bire yalnızca kadınların yaptığı bir şey haline geldi” diyor.

Metro.co.uk web sitesinin 50 erkek arasında yaptığı anket, katılanların %10’unun ayaklarını asla yıkamadığını, %45’lik bir kısmının ise ayaklarını ayda bir kez yıkadığını ortaya çıkardı.

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Temizlik rutinine ayakları için ayrı bir işlem eklemeyen çok sayıda insan var gibi görünse de, erkeklerin %45’i her duşta ayaklarını yıkadığını söylüyor. Anket katılımcılarından biri olan Jamie duş sırasında ayaklarına gelen sabunun yeterli olduğunu itiraf ediyor.

24 yaşındaki Elliot ise her duşta ayaklarını temizlediğini ve bunu çıktığı bir kadına söylediğinde, ayaklarının bu kadar temiz olmasının tuhaf karşılandığını söylüyor.

Ankete katılan bir erkek ise çoraplarını çıkardıktan sonra ayaklarında pislikle karşılaşan tek kişi olup olmadığını merak ettiğini söyledi.

Peki, neden bu kadar çok erkek ayak bakımını ihmal ediyor?

Psikolog Lee Chambers, cilt bakımı ve üst beden temizliğinin geçtiğimiz yüzyılda temizlik rutinine dahil edildiğini, ancak ayak bakımının henüz bu rutine giremediğini belirtti. Chambers “İnsanlar ayaklarını bedenlerinden o kadar uzak hissediyorlar ki, onlara ayrıca bakım yapmanın anlamsız olduğunu düşünüyorlar. İnsanlar yazın bile ayaklarını çorapların içinde tutuyor” dedi.

6 yıl önce eklem iltihabı nedeniyle yürüme yetisini kaybeden Chambers, yürümeyi tekrar öğrenmek zorunda kalmış. Ama bu süreçte bile aklına en son gelen şey ayakları olmuş.

Chambers “Ayaklarımız dünya yüzeyine tutunmamızı, üzerinde dengeli bir şekilde durmamızı, seyahat etmemizi sağlıyor. Aslında onlara çok fazla önem vermeliyiz. Ancak kimi nedenlerden dolayı erkekler ayaklarıyla bağ kuramıyor. Erkekler için ayak biraz soyut bir kavram. Ben de hayatımda hiç pedikür yaptırmadım” diyor.

Yine de ayak bakımı yavaş yavaş erkeklerin bakım rutinlerine girmeye başladı. Bir güzellik kliniğinde teknisyen olarak çalışan Diana Vascenko, 12 yıldır ayak bakımı yaptığını, son yıllarda ayak bakımı talep eden erkeklerin sayısında artış olduğunu söylüyor.

Vascenko “Üç, dört sene önce erkekler güzellik salonlarına gelmek konusunda daha çekingendi, bunu sadece kadınların ilgi duyduğu bir şey olarak görüyorlardı” diyor. Vscenko, ayak bakımıyla ilgilenmeye başlayan erkek müşterilerinin zaman zaman kadınlardan daha özenli olduğunu, kendilerine önerilen bakım ürünlerini alıp uygulamakta daha hevesli olduklarını söylüyor.

Aldwyn Boscawen de “Kadınların evde uyguladığı yöntemler, ayaklarının genelde daha kötü bir hal almasını sağlıyor. Erkeklerse ayak bakımı için profesyonel yardım alıyor. Bu açıdan erkeklerin kadınlardan daha iyi ayaklara sahip olduğunu söyleyebilriz” diyor.

Boscawen ojelerin tırnaklara çok zarar verdiğini, erkeklerin özel bir şey yapmasa bile oje ya da tırnak cilası kullanmadığı için tırnaklarının çok daha iyi olduğunu söylüyor.

Temizlik açısından sağladığı avantajların yanında ayakların temiz ve sağlıklı olmasının akıl sağlığına somut bir katkısı var. Ayak bakım uzmanları, haftada bir kez yapılan pedikürün haftanın stresinden uzaklaşıp gevşemek için harika bir yol olduğunu söylüyor.

Boscawen “Ayak bakımı yaptırmak için gidip bir uzmanın karşısına oturur rahatlarsınız, kendinize zaman ayırmış olursunuz. Bu da zihinsel sağlığınız için yaptığınız diğer şeyler gibidir” diyor.

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