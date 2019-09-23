Erkeklerde meme büyümesi: Jinekomasti nedir? Jinekomasti neden olur? Jinekomasti nasıl engellenir? Jinekomasti tedavisi nasıl olur?

Erkeklerde görülen kadın tipinde meme büyümesine jinekomasti adı verilmektedir. Oldukça sık görülen bu büyüme genellikle iyi huylu olmaktadır. Dar kıyafet giyildiğinde estetik açıdan kötü bir görüntüye sebep olurken, diğer yandan da erkeklerde ciddi bir özgüven problemi yaratmaktadır. BAZI İLAÇLAR VE ALKOL TÜKETİMİ DE YOL AÇABİLİR Erkeklerde kadın tipi meme büyümesi genellikle yapısal olarak gelişmektedir. Altta yatan bir sebep olmamakla beraber, özellikle son zamanlarda hormonlu gıdaların yanı sıra tarım ilaçları gibi etkenler sebebiyle gençlerde jinekomastiye daha sık rastlanmaktadır. Bunun dışında nadiren kortizon, steroid kullanımı, aşırı alkol tüketimi ya da karaciğer hastalıkları gibi nedenler söz konusu olabilmektedir. Bu sebeple her gelen hastaya detaylı tahliller yaptırılarak altta yatabilecek etkenler ortaya çıkarılmalıdır. AMELİYAT PLANLAMASI MEME İÇERİĞİNE GÖRE BERLİRLENİR Hastalar genellikle memelerde büyüme şikayetiyle doktora başvurmaktadır. Yapılan muayenede öncelikle meme içeriğinin belirlenebilmesi için yağ ve fibroz dokunun varlığına bakılır. Bu belirleme ultrason ile tam olarak tespit edilirken, çıkan sonuca göre ameliyat planlaması yapılmaktadır.

YAĞ DOKUSU FAZLALIĞINDA LIPOSUCTION UYGULANIYOR Yapılan muayene ve tetkiklerin ardından jinekomastinin durumu ve evresine göre ameliyatın yöntemi ile tekniği belirlenir. Eğer meme içindeki yağ dokusu fazlaysa, genellikle liposuction işlemi yeterli olmaktadır. Bu operasyonlarda lazer liposuction daha çok tercih edilmektedir. Çünkü lazer liposuctionla yapılan işlemlerde yağ alımının ardından lazerle cilt tabanı ısıtılarak deride sıkılaşma etkisi yaratması sağlanmaktadır. Yarım santimlik bir kesiden girilerek yapılan operasyondan sonra hastanın vücudunda hiçbir iz kalmamaktadır. MEME DOKUSU DAHA FAZLASIYLA KARMA OPERASYON PLANLANABİLİR Meme dokusunun yağ dokusuna göre ön planda olduğu durumlardaysa liposuciton tek başına yeterli gelmemektedir. Bu gibi durumlarda liposuctiona ek olarak meme başından küçük boyutta yarım dairelik bir kesi açılarak, meme dokusunun çıkarılması sağlanır. Bu şekildeki karma operasyonlarda da ameliyat izi çok az olmaktadır. DERİ FAZLALIĞINDA AÇIK AMELİYAT KAÇINILMAZ OLABİLİR