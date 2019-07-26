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Erkeklerin çocuk sahibi olma şansını artırabilen 16 besin

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 26.07.2019 15:26 | Son Güncelleme

Doğru gıdalarla dengeli beslenme vücut sağlığı için olduğu kadar sağlıklı nesillerin devamı için de büyük önem taşıyor. Çocuk sahibi olmak isteyen ancak sperm değerleri sınırda bulunan erkeklerin de baba olma şansını arttırmak amacıyla sıklıkla bitkisel kaynaklara yönelmektedirler.

Erkeklerin çocuk sahibi olma şansını artırabilen 16 besin

Prof. Dr. Mehmet Murat Başar, sperm kalitesi ve canlılığını artırmak için tüketilebilecek besinler hakkında bilgi verdi.

Keçiboynuzu
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Erkek kısırlığında en yaygın kullanılan bitkisel kaynaklardan biridir. Sperm yumurta etkileşimi sağlayan enzimlerin aktivitesi artıran vitaminler ve çinko içermektedir. Çinko önemli anti-oksidan maddelerden biridir.

Avokado ve kuşkonmaz
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Enerji kaynağı olarak kullanılan ve aynı zamanda anti-oksidan etkili l'karnitin açısından son derece zengindirler. L karnitin ayrıca balıkta da bol miktarda vardır. Yine enerji kaynağı olarak önem taşıyan L arginin ise yulaf, yer fıstığı, badem, soya fasulyesi, ceviz, süt ürünleri ve kırmızı ette vardır.

Kabak ve ay çekirdeği
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çinko ve selenyum gibi eser elementler, anti-oksidan etkili maddeler ve L’arginin açısından zengindirler. Sperm hareket ve sayısını artırıcı etki gösterir. Çinko ve selenyum ayrıca deniz ürünler, süt, badem ve cevizde de bulunmaktadır. Protein eksikliği olanlarda çinko ve selenyum bağırsaklardan emilimi azalır. Diğer taraftan lifli gıdalar çinko ve selenyum emilimini azaltırlar. Bitkisel tedaviler kullanılırken bu zıt etkilere de dikkat etmek gerekir.

Zencefil, karnabahar, ıspanak
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İçerdiği çinko bakımından tüketilmesi özellikle tavsiye edilen bitkiler arasında yer almaktadır. Özellikle zencefilin sperm sayısını ve hızını artırdığı bilinmektedir. B6 vitamini içermesi nedeniyle karnabahar tüketimi önemlidir. B6 karnabaharın yanı sıra ıspanak, su teresi, muz, bamya, soğan, brokoli, kabak, karalahana, bezelye ve turpta bulunur.

Turunçgiller
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Vitaminler genellikle spermin genetik materyali üzerinde etki yapar. Turunçgillerde yaygın olarak bulunan C vitamini, oksidatif stresi azaltmanın yanı sıra genetik materyalin gelişiminde katkı sağlar.

Fındık, fıstık
fınfık
Folik asit, sinir sistemi oluşumunda önemli rol oynar. Erkeklerde de yine spermin genetik materyalinin olgunlaşmasında önemlidir. Mercimek, badem, fındık, fıstık ve baklagillerde yaygın olarak bulunmaktadır.

Domates ve patates
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E vitamini spermleri oksidatif stresten koruyarak hızını artırmanın yanında yumurta içerisine girme oranını yükseltici etki gösterir. E vitamini, domates, fındık, patates ve balık yağında yaygın olarak bulunmaktadır.

Çakşır otu ve demir dikeni
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaygın olarak bulunan çakşır otu hormonal mekanizma üzerinde etki yaparak sperm yapımına katkı sağlamaktadır. Bununla birlikte Hindistan’da yetişen ve Hint tıbbında yaygın olarak kullanılan “Demir dikeni” bitkisi testosteron üzerinde arttırıcı etki göstererek, hem cinsel isteği arttırmakta hem de testosteron üzerinden sperm üretimine fayda sağlamaktadır.

Et ürünleri ve sakatat

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B12 vitamini DNA sentezi için gereklidir. Bu vitaminde en çok et ürünleri ve sakatatta yaygın olarak bulunmaktadır.

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