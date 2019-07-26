Erkeklerin çocuk sahibi olma şansını artırabilen 16 besin

Prof. Dr. Mehmet Murat Başar, sperm kalitesi ve canlılığını artırmak için tüketilebilecek besinler hakkında bilgi verdi.

Keçiboynuzu



Erkek kısırlığında en yaygın kullanılan bitkisel kaynaklardan biridir. Sperm yumurta etkileşimi sağlayan enzimlerin aktivitesi artıran vitaminler ve çinko içermektedir. Çinko önemli anti-oksidan maddelerden biridir.

Avokado ve kuşkonmaz



Enerji kaynağı olarak kullanılan ve aynı zamanda anti-oksidan etkili l'karnitin açısından son derece zengindirler. L karnitin ayrıca balıkta da bol miktarda vardır. Yine enerji kaynağı olarak önem taşıyan L arginin ise yulaf, yer fıstığı, badem, soya fasulyesi, ceviz, süt ürünleri ve kırmızı ette vardır.

Kabak ve ay çekirdeği



çinko ve selenyum gibi eser elementler, anti-oksidan etkili maddeler ve L’arginin açısından zengindirler. Sperm hareket ve sayısını artırıcı etki gösterir. Çinko ve selenyum ayrıca deniz ürünler, süt, badem ve cevizde de bulunmaktadır. Protein eksikliği olanlarda çinko ve selenyum bağırsaklardan emilimi azalır. Diğer taraftan lifli gıdalar çinko ve selenyum emilimini azaltırlar. Bitkisel tedaviler kullanılırken bu zıt etkilere de dikkat etmek gerekir.