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Erkeklerin en sık tercih ettiği estetik operasyonlar

Op. Dr. Burak Türkyılmaz Op. Dr. Burak Türkyılmaz
SAĞLIK  | 10.10.2019 14:18 | Son Güncelleme

Her geçen yıl estetik operasyonlara başvuran erkek sayısı giderek artıyor. Özellikle geçtiğimiz 10 yılda estetik uygulamaları tercih eden erkeklerin sayısı büyük oranda artış gösterdi.

Erkeklerin en sık tercih ettiği estetik operasyonlar

Önümüzdeki yıllarda da bu artışın devam edeceği düşünülüyor. Son yıllarda erkeklerin iş hayatında da görünüş ön plana çıktı. Bu da erkeklere yönelik estetik uygulamaların giderek daha da çeşitlenmesini sağladı. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, erkeklerin en çok tercih ettiği estetik operasyonlar hakkında tüm detay bilgileri bizler için yanıtladı.

JİNEKOMASTİ

Erkekler arasında en çok tercih edilen estetik uygulamalarının başında jinekomasti olarak da bilinene göğüs küçültme ameliyatları geliyor.

Çevresel faktörlere, genetik faktörlere ve kiloya bağlı olarak erkeklerde göğüs büyümesi rahatsız edici olabilir. Jinekomasti uygulaması ile koltuk altından göğüsün büyümesine neden olan yağlar alınır. Sonrasında ise göğüs derisi tekrardan yerine oturtulur.

SAÇ EKİMİ

Saç dökülmesi erkekler arasında en sık görülen problemlerden bir tanesidir. Özellikle erken yaşta meydana gelen saç dökülmeleri erkekler için rahatsız edicidir. Saç dökülmesi genetik özellikler, vücuttaki hormon seviyelerinde meydana gelen değişiklikler ya da mantar hastalığı gibi hastalıklar sonucunda meydana gelir.

Günümüzde saç ekimi işlemi Foliküler Ünite Transplantasyonu ve Foliküler Ünite Ekstraksiyonu olmak üzere ikiye ayrılır. Foliküler Ünite Transplantasyonu ile ensede bulunan saçlı deri direkt olarak seyrelmiş ya da dökülmüş bölgeye yerleştirilir.

Foliküler Ünite Ekstraksiyonu yönteminde ise enseden tek tek alınan saç bölgeleri seyrelmenin meydana geldiği kısımlara özel iğneler aracılığı ile tek tek nakledilir.

LASER LIPOSUCTION

Erkeklerin en çok tercih ettiği estetik operasyonlarından bir tanesi de liposuction uygulamalarıdır. Laser Liposuction uygulaması erkeklerde en çok göğüs, karın, bel ve kalça bölgesinde gerçekleştirilir. Kadınlarda yaygın olarak bel bölgesindeki yağ birikimi cilt altında meydana gelirken erkekler de daha çok karın içerisinde oluşur.

Bu nedenle erkeklerde bel çevresindeki yağların eritilmesi daha zor hale gelir. Erkeklerde laser liposuction uygulamasından sonra egzersiz ve diyet önerilir. Ayrıca laser liposuction uygulaması ile birlikte yapılan kombine operasyonlar sayesinde yaklaşık 5 litreye kadar yağ almak mümkündür. Ayrıca jinekomasti operasyonları ile kombine şekilde gerçekleştirilen laser liposuction ile meme bölgesinde yer alan fazla yağlar alınabilir.

Op. Dr. Burak Türkyılmaz
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

www.drburakturkyilmaz.com
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Anahtar Kelimeler:
estetik operasyon sağlık

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