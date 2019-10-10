Erkeklerin en sık tercih ettiği estetik operasyonlar

Önümüzdeki yıllarda da bu artışın devam edeceği düşünülüyor. Son yıllarda erkeklerin iş hayatında da görünüş ön plana çıktı. Bu da erkeklere yönelik estetik uygulamaların giderek daha da çeşitlenmesini sağladı. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, erkeklerin en çok tercih ettiği estetik operasyonlar hakkında tüm detay bilgileri bizler için yanıtladı.

JİNEKOMASTİ

Erkekler arasında en çok tercih edilen estetik uygulamalarının başında jinekomasti olarak da bilinene göğüs küçültme ameliyatları geliyor.

Çevresel faktörlere, genetik faktörlere ve kiloya bağlı olarak erkeklerde göğüs büyümesi rahatsız edici olabilir. Jinekomasti uygulaması ile koltuk altından göğüsün büyümesine neden olan yağlar alınır. Sonrasında ise göğüs derisi tekrardan yerine oturtulur.

SAÇ EKİMİ

Saç dökülmesi erkekler arasında en sık görülen problemlerden bir tanesidir. Özellikle erken yaşta meydana gelen saç dökülmeleri erkekler için rahatsız edicidir. Saç dökülmesi genetik özellikler, vücuttaki hormon seviyelerinde meydana gelen değişiklikler ya da mantar hastalığı gibi hastalıklar sonucunda meydana gelir.