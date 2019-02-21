Erkeklerin saklanmaya ihtiyacı yok!

Bu nedenle ergenlik döneminde de erkek çocuklarda jinekomasti görülebilir. Ancak ergenlik döneminin sonuna doğru bu durum kendiliğinden ortadan kalkmaktadır. Yetişkin erkeklerde nadiren hormonal değişikliklere bağlı ortaya çıkabilmekteyse de çoğu durumda jinekomastiye neden olacak herhangi bir sebebin bulunamadığı görülmektedir. Stres, tümör, metabolik bozukluklar, alkol ve çeşitli ilaç kullanımları jinekomastiye neden olduğu bilinen durumlardan bazılarıdır.
Erkekler için meme estetiği olarak bilinen Jinekomasti operasyonu ile bu sağlık sorununun mutlaka tedavi edilmesi gerektiğinin altını çizen Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, jinekomasti ameliyatlarının nasıl planlandığıyla ilgili tüm merak edilenleri anlattı…
BU PROBLEM ERKEKLER İÇİN KABUS OLABİLİYOR…
Bazen kilo alıp vermeyle ilgili olarak da erkeklerde meme bölgesinde yağ toplanmaları olabilir. Özellikle yaz aylarında denize ya da havuza girmek, jinekomasti sorunu olan erkekler için tam bir kabusa dönüşebilir. Hatta pek çok erkek yaz aylarında kumsallarda tişört giymek zorunda kalabiliyor. Ameliyat sonrası iyileşme sürecinde korse kullanımının zorunlu olması nedeniyle kış aylarında jinekomasti operasyonları daha sık tercih edilmektedir.
Kişinin hem fiziksel, hem de ruhsal açıdan kendini çok daha iyi ve güvenli hissetmesine yardımcı olan jinekomasti ameliyatı ile erkekte meme büyümesi problemi ortadan kaldırılabiliyor. Bu operasyonlardan sonra hastalar kısa sürede günlük hayatlarına dönebiliyor ve özgüvenlerini yeniden kazanıyorlar.
AMELİYAT ÖNCESİ PLANLAMA ÇOK ÖNEMLİ…
Jinekomasti şikayetiyle başvuran hastalar öncelikle değerlendirilmeye alınır ve meme büyümesine neden olan bir tıbbi bir bozukluk olup olmadığına bakılır.
Bu sebepler arasında yer alan tümör ya da kitleleri tespit etmeye yönelik ultrason ve gerekirse diğer radyolojik tetkikler, hormonal bozuklukların olup olmadığını araştırmaya yönelik hormon testleri yapılır. Jinekomasti ilaç kullanımına ya da alkol tüketimine bağlı olarak da ortaya çıkabildiğinden, bu tür bir sorun olup olmadığı araştırılır.
Bütün bu araştırmaların sonucunda eğer altta yatan bir başka hastalık yoksa jinekomasti ameliyatı önerilir. Jinekomasti ameliyatı için herhangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır ancak ameliyatın yapılması için vücut gelişiminin tamamlanması ve vücut fizyolojisinin oturmuş olması gerekmektedir. Bu nedenle jinekomasti operasyonunun 16 yaşından sonra yapılması uygun görülmektedir.
JİNEKOMASTİ AMELİYATI NASIL YAPILIR?
Operasyon, memenin boyutları ve uygulanacak olan yönteme bağlı olarak ortalama bir ila bir buçuk saat civarında sürmekte ve lokal ya da genel anestezi altında yapılmaktadır. Ameliyat yöntemine, memenin büyümesine neden olan doku içeriğine göre karar verilmektedir. Eğer yağ ağırlıklı bir meme dokusu varsa, operasyonda açılan 1-2 milimetre büyüklüğündeki kesilerden, kanül yardımıyla yağ alma (liposuction) yapılarak meme küçültülmektedir.
Eğer meme bezi artışına bağlı bir büyüme varsa, memenin alt kısmından yapılacak 5-10 milimetre büyüklüğündeki kesilerden fazlalık olan meme dokusu alınmaktadır. Bu açılan kesiler çok küçük oldukları için ameliyattan en fazla 6 ay ila bir yıl sonra operasyon izleri soluk hale gelerek tamamen belirsiz olmaktadır. Ameliyat esnasında hastalar herhangi bir ağrı hissetmemektedir.
AMELİYAT SONRASI NORMAL YAŞAMA HIZLI DÖNÜŞ…
Jinekomasti operasyonları sonrasında, jinekomastinin tekrarlama riski oldukça düşüktür. Ancak aşırı kilo alımı gibi durumlarda meme dokusu tekrar büyüme riski vardır. Operasyon sonrasında hastaların yaklaşık 3-4 hafta boyunca korse kullanması gerekmektedir.
Ameliyattan sonra oluşan şişlik ve ödemler bir hafta sonra gerilemeye başlayıp, yaklaşık bir ay sonra ortadan kalkmaktadır. Hastaların günlük yaşantılarına dönmeleri 2-3 gün sürmektedir. 2-3 hafta sonra hafif düzeyde efor gerektiren sporları, 4-6 hafta sonra kısıtlamaya gerek olmaksızın spor yapabilmektedirler.
Prof. Dr. Şükrü Yazar
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
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