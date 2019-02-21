Erkeklerin saklanmaya ihtiyacı yok!

Bu nedenle ergenlik döneminde de erkek çocuklarda jinekomasti görülebilir. Ancak ergenlik döneminin sonuna doğru bu durum kendiliğinden ortadan kalkmaktadır. Yetişkin erkeklerde nadiren hormonal değişikliklere bağlı ortaya çıkabilmekteyse de çoğu durumda jinekomastiye neden olacak herhangi bir sebebin bulunamadığı görülmektedir. Stres, tümör, metabolik bozukluklar, alkol ve çeşitli ilaç kullanımları jinekomastiye neden olduğu bilinen durumlardan bazılarıdır. Erkekler için meme estetiği olarak bilinen Jinekomasti operasyonu ile bu sağlık sorununun mutlaka tedavi edilmesi gerektiğinin altını çizen Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, jinekomasti ameliyatlarının nasıl planlandığıyla ilgili tüm merak edilenleri anlattı… BU PROBLEM ERKEKLER İÇİN KABUS OLABİLİYOR… Bazen kilo alıp vermeyle ilgili olarak da erkeklerde meme bölgesinde yağ toplanmaları olabilir. Özellikle yaz aylarında denize ya da havuza girmek, jinekomasti sorunu olan erkekler için tam bir kabusa dönüşebilir. Hatta pek çok erkek yaz aylarında kumsallarda tişört giymek zorunda kalabiliyor. Ameliyat sonrası iyileşme sürecinde korse kullanımının zorunlu olması nedeniyle kış aylarında jinekomasti operasyonları daha sık tercih edilmektedir.

Kişinin hem fiziksel, hem de ruhsal açıdan kendini çok daha iyi ve güvenli hissetmesine yardımcı olan jinekomasti ameliyatı ile erkekte meme büyümesi problemi ortadan kaldırılabiliyor. Bu operasyonlardan sonra hastalar kısa sürede günlük hayatlarına dönebiliyor ve özgüvenlerini yeniden kazanıyorlar. AMELİYAT ÖNCESİ PLANLAMA ÇOK ÖNEMLİ… Jinekomasti şikayetiyle başvuran hastalar öncelikle değerlendirilmeye alınır ve meme büyümesine neden olan bir tıbbi bir bozukluk olup olmadığına bakılır. Bu sebepler arasında yer alan tümör ya da kitleleri tespit etmeye yönelik ultrason ve gerekirse diğer radyolojik tetkikler, hormonal bozuklukların olup olmadığını araştırmaya yönelik hormon testleri yapılır. Jinekomasti ilaç kullanımına ya da alkol tüketimine bağlı olarak da ortaya çıkabildiğinden, bu tür bir sorun olup olmadığı araştırılır. Bütün bu araştırmaların sonucunda eğer altta yatan bir başka hastalık yoksa jinekomasti ameliyatı önerilir. Jinekomasti ameliyatı için herhangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır ancak ameliyatın yapılması için vücut gelişiminin tamamlanması ve vücut fizyolojisinin oturmuş olması gerekmektedir. Bu nedenle jinekomasti operasyonunun 16 yaşından sonra yapılması uygun görülmektedir.