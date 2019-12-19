Erkeklerin yeni trendi: Jinekomasti

Saç ekimi, terleme tedavisi, kepçe kulak ameliyatı, çene genişletme ameliyatı gibi estetik operasyonların yanında erkekler tarafından en sık tercih edilen uygulama jinekomasti, yani göğüs küçültme ameliyatları. Çevresel, genetik faktörler ve kiloya bağlı olarak erkeklerde gelişebilen göğüs büyümesi rahatsız edici olabilir. Özellikle ergenlik döneminde ortaya çıkabilen, ancak ilerleyen yıllarda da görülebilen meme dokusunun büyümesi ile erkeklerin hoşnut olmadığı bir görünüm ortaya çıkabiliyor. Cerrahi müdahale ya da liposuction gibi teknikler ile ortadan kaldırılabilen bu problem, kişinin fiziksel ve ruhsal açıdan daha iyi hissetmesini sağlıyor.
TEDAVİ NE ŞEKİLDE GERÇEKLEŞİR?
Jinekomastide kullanılan iki farklı yöntem bulunmaktadır. Nasıl bir müdahale olacağı, cerrah tarafından yapılan incelemeler sonrasında kararlaştırılır. Sert eme dokusunun ağırlıkta olduğu bölgeler için cerrahi yöntem kullanılırken, karışık tipte cerrahi ve yağ alma liposakşın (liposuction) birlikte kullanılır. Yağlı tip jinekomastideyse sadece liposakşın ile tedavi gerçekleştirilebilir.
Liposuction tekniği uzun yıllardır bölgesel yağ alma uygulamalarında tercih edilen bir tekniktir. Eğer tedavide vaser ya da lazer liposuction teknikleri tercih edilirse iyileşme süreci de oldukça konforlu bir şekilde geçer. Yağ dokusuna bağlı jinekomasti oluşumunda vaser ve lazer liposuction uygulamaları sonrasında kişi yaklaşık 3 haftanın sonunda etkili sonuçlar alınır ve pek çok aktiviteyi rahatlıkla yapabilir.
AMELİYAT SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Jinekomasti ameliyatı sonrasında yaşanan süreç de ameliyatın tekniğine göre farklılık gösterir. Operasyonda genellikle genel anestezi altında yapılsa da bazı durumlarda lokal anestezi de tercih edilebilir. Kişi operasyondan sonra genellikle aynı gün içerisinde taburcu olabilir. Jinekomasti ameliyatı sonrasında bölgede ödem ve şişliklerin görülmesi normaldir. Bu oluşumlar ilk hafta içerisinde kendiliğinden geçer.
Operasyondan sonra hafif kas ağrıları olabilir. Jinekomasti ameliyatından sonraki 3 gün dinlenmek, kol ve omuzları çok fazla hareket ettirmemek kişinin konforu ve iyileşme süreci açısından önemlidir. Ameliyatın 3. günü çok uzun sürmemesi şartıyla duş alınabilir, işe geri dönülebilir, hafifi yürüyüşler yapılabilir.
Jinekomasti ameliyatından sonra en çok dikkat edilmesi gereken nokta ise verilen korsenin kullanılmasıdır. Bu süreçte sauna, termal havuz, buhar banyosu, jakuzi gibi bölgede ödem oluşmasına neden olabilecek, enfeksiyon riski oluşturabilecek ortamlardan uzak durulması gerekmektedir.
Op. Dr. Burak Türkyılmaz
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
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