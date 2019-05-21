Erkeklik hiç bu şekilde anlatılmamıştı!

Petri Damsten, yaptığı çalışmayı şöyle anlattı: “Toksik erkeklik” terimi günümüzde çok kullanılmaktadır ve bu sorunları daha fazla düşünmeme neden olan şeylerden biriydi. Ayrıca, depresyon ile olan geçmişimin, Distopya serilerinden çok güçlü olmasa da görüntülerde nu durumu yansıttığımı düşünüyorum.

Genellikle biraz gerçeküstü olan çalışmalar yapıyorum diyen Damsten, fotoğraflarda maske kullanmasının amacını ise şu sözlerle aktardı: Bence yüzümü gizlemek çoğu zaman hikayenin daha belirgin olmasına yardımcı oluyor. İnsanlar yüz görürse, fotoğraftaki bir kişiyle daha fazla bağlantı kurarlar. Bu maskeleri sevmemin sebeplerinden biri ve bunlardan küçük bir koleksiyonum var. Bu dizi maskelerinin temaya mükemmel bir şekilde uyduğunu düşündüm.

İşte Petri Damsten'nın erkekliği anlattığı o fotoğrafları...

Yamalı çocukluk

Arka plan gölgeler

Çığlık

Sana ne söylüyorsam onu yap

Kabadayılar

Adam ve gül

Geride bırakmak



