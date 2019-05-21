Mynet Trend

Erkeklik hiç bu şekilde anlatılmamıştı!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 21.05.2019 13:58 | Son Güncelleme

Petri Damstén adlı bir fotoğrafçı ilginç bir çalışmaya imza attı. Erkekliği anlattığı fotoğraf sergisinde model olarak kendisi yer alan Damsten, 'Erkeğin olması gereken modelin çok kısıtlı ve genellikle zararlı olduğunu buldum.' dedi. İşte o distopik fotoğraflar...

Erkeklik hiç bu şekilde anlatılmamıştı!

Petri Damsten, yaptığı çalışmayı şöyle anlattı: “Toksik erkeklik” terimi günümüzde çok kullanılmaktadır ve bu sorunları daha fazla düşünmeme neden olan şeylerden biriydi. Ayrıca, depresyon ile olan geçmişimin, Distopya serilerinden çok güçlü olmasa da görüntülerde nu durumu yansıttığımı düşünüyorum.

Genellikle biraz gerçeküstü olan çalışmalar yapıyorum diyen Damsten, fotoğraflarda maske kullanmasının amacını ise şu sözlerle aktardı: Bence yüzümü gizlemek çoğu zaman hikayenin daha belirgin olmasına yardımcı oluyor. İnsanlar yüz görürse, fotoğraftaki bir kişiyle daha fazla bağlantı kurarlar. Bu maskeleri sevmemin sebeplerinden biri ve bunlardan küçük bir koleksiyonum var. Bu dizi maskelerinin temaya mükemmel bir şekilde uyduğunu düşündüm.

İşte Petri Damsten'nın erkekliği anlattığı o fotoğrafları...

1erkek

Yamalı çocukluk

2erkek

Arka plan gölgeler

3erkek

Çığlık

4erkek

Sana ne söylüyorsam onu yap

5erkek

Kabadayılar

6erkek

Adam ve gül

7erkek

Geride bırakmak

8erkek


PARTNERSürekli hasta oluyorsanız sebebi bu olabilirSürekli hasta oluyorsanız sebebi bu olabilir
Ben Bilirim'de seyirciyi kızdıran an! O soruyu bilemedilerBen Bilirim'de seyirciyi kızdıran an! O soruyu bilemediler
Tüm yüzme havuzlarına girişi yasaklandı! Nedeni ise inanılmazTüm yüzme havuzlarına girişi yasaklandı! Nedeni ise inanılmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erkek erkeklik fotoğrafçı fotoğraf sanatçısı sanat kültür sanat distopya distopik

En Çok Okunan Trend Haberler

Binali Yıldırım ile vatandaş arasında güldüren sohbet

Binali Yıldırım ile vatandaş arasında güldüren sohbet

Nusret'ten altın kaplama hamburger! Fiyatı dudak uçuklatıyor

Nusret'ten altın kaplama hamburger! Fiyatı dudak uçuklatıyor

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağmur ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağmur ve rüzgar uyarısı

Trump'tan itiraf gibi Suriye açıklaması!

Trump'tan itiraf gibi Suriye açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Onu gören telefona sarıldı! 90 yaşındaki kadın...

Onu gören telefona sarıldı! 90 yaşındaki kadın...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yok böyle şaka! İzleyici ne yapacağını bilemedi

Yok böyle şaka! İzleyici ne yapacağını bilemedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ben Bilirim'de seyirciyi kızdıran an! O soruyu bilemediler

Ben Bilirim'de seyirciyi kızdıran an! O soruyu bilemediler

Bu kadını hiç bir yüzme havuzu almıyor! Nedenini duyunca aklınız şaşacak

Tüm yüzme havuzlarına girişi yasaklandı! Nedeni ise inanılmaz

Herkes alıyor ama ne işe yaradığını bilen yok! Meğer sadece oyuncak değilmiş

Herkes alıyor ama ne işe yaradığını ise kimse bilmiyor!

Çılgın adam, kedisi için zırh yaptı!

Çılgın adam, kedisi için zırh yaptı!

Akıl almaz filmler! Bu ebeveynlerinin hastalıklı ve rahatsız edici hikayesi sizi uykusuz bırakacak

Bu ebeveynlerinin rahatsız edici hikayesi sizi uykusuz bırakacak

Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki ilginç farklılıklar!

Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki ilginç farklılıklar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.