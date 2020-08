Erken Çocukluk Eğitim Merkezi için kayıtlar başlıyor

Tepebaşı Belediyesi Aşağı Söğütönü Erken Çocukluk Eğitim Merkezi için kayıt işlemleri, 10-14 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Tepebaşı Belediyesi’nin çocuklara yönelik projelerinden biri olarak sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiği Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri koronavirüs ile mücadele çerçevesinde hizmet veriyor. Aşağı Söğütönü Mahallesi’nde yer alan Yaşam Köyü bünyesindeki Erken Çocukluk Eğitim Merkezi de yeni döneme 20 kontenjan ile başlayacak. Giriş ve çıkışlarda çocukların ateş ölçümleri yapılacak ve merkeze aileler de dahil olmak üzere çocuklar ve eğitmenler haricinde kimse alınmayacak. Öte yandan merkez çalışanları ile eğitmenler dönem boyunca her sabah kıyafetlerini değiştirerek işbaşı yapacak. Bina ise her akşam boşaltıldıktan sonra ilaçlanarak dezenfekte edilecek ve ardından havalandırılarak ertesi güne hazır hale getirilecek. Ayrıca bina içerisindeki her katta dezenfektan noktaları oluşturulacak. 10-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek kayıt işlemlerinin ardından Aşağı Söğütönü Erken Çocukluk Eğitim Merkezi, normalleşme süreci ile birlikte koronavirüse karşı tedbirlerin titizlikle uygulanacağı şekilde hizmet verecek.