Erken doğum ve yenidoğan skandalları: Sağlık sisteminin sessiz çığlığı mı?

Erken doğumlar, bazen tıbbi gereklilikten, bazen de etik dışı uygulamalardan kaynaklanıyor. Yenidoğan yoğun bakım ünitelerindeki ihmaller, yanlış tedaviler ve denetimsizlik ise bebeklerin geleceğini riske atıyor.

ERKEN DOĞUM NEDİR?

Erken doğum, yani 37. haftadan önce gerçekleşen doğumlar, tıbben riskli bir alan. Prematüre bebekler, solunum problemleri, beyin kanamaları, görme ve işitme kayıpları gibi komplikasyonlarla karşı karşıya. Modern tıp, bu bebeklerin hayatta kalma şansını artırıyor, ancak bu süreçte etik ve profesyonel standartlar hayati önem taşıyor.

‘ERKEN DOĞUM’ SKANDALI İDDİASI

Ne yazık ki, bazı skandallar bu standartların nasıl çiğnendiğini gözler önüne seriyor. Örneğin, bazı özel hastanelerde, gebelerin bilgisi veya rızası olmadan, erken doğumu tetikleyici ilaçların kullanıldığı iddiaları ortaya çıktı.

Anneler, beklenmedik bir doğum travmasıyla, bebekler ise yoğun bakım ünitelerinde mücadeleyle karşı karşıya.

Bu ihmaller, sadece bir hastanenin değil, tüm sağlık sisteminin denetim ve eğitim eksikliğini yansıtıyor. Bir bebeğin kaybı, bir ailenin ömürlük yarasıdır; bu yaranın sorumlusu sadece bir doktor veya hastane değil, aynı zamanda sistemi ayakta tutan mekanizmalardır.

TOPLUM OLARAK BİZLER: MAĞDURLARIN SESİNİ YETERİNCE DUYUYOR MUYUZ?

Bu skandallar, sadece birer haber başlığı değil; her biri bir ailenin dramı, bir bebeğin çalınan geleceği. Çözüm, sadece soruşturma açmakla sınırlı kalmamalı. Sağlık Bakanlığı tarafından özel ve kamu hastanelerinde yapılan denetimler daha da sıklaştırılmalıdır.

Ve bizler, vatandaşlar olarak, sağlık hakkımıza sahip çıkmalıyız. Bir anne, hastaneye umutla giderken, korkuyla dönmemeli. Bir bebek, hayata gözlerini açarken, ihmalle karşılaşmamalı.

Erken doğum ve yenidoğan skandalları, sistemin sessiz çığlıkları. Bu çığlıkları duymazsak, yarın başka bir hastanede, başka bir aile aynı acıyı yaşayacak. Sağlık, bir lüks değil, bir haktır. Ve bu hakkı korumak, hepimizin ortak sorumluluğu. Geleceğimiz, o minik kalplerin atışlarında saklı; onlara ihanet etmeyelim.