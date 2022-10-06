Erken eş anlamlısı nedir? Erken kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe yüzyıllar boyunca farklı dillerle etkileşim içerisinde bulunmuştur. Bu etkileşim sonucunda farklı sözcükleri bünyesine katmıştır. Aynı zamanda eski Türkçedeki birçok sözcük de bugünlere taşınmıştır. Bu sözcüklerden birisi de erken kelimesidir. Vaktinden önce olan şeyleri ifade etmek için kullandığımız kelime çok eski Türkçe kaynaklarda da geçmektedir. Erkenin eş anlamlısı olarak kabul edilen sözcük ise sadece bir tanedir.
Eski Türkçede bulunan "er-" fiilinden türeyen erken sözcüğü uzun zamandır dilimizde varlığını sürdürür. Erken kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı şu şekildedir:
Sabahın ilk saatlerinde
Günlük konuşmalarda sıkça kullandığımız erken kelimesi ile örnek cümleler şöyledir:
Erken kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük yalnızca bir tanedir. Erken eş anlamlısı olan sözcük "er"dir. Er kelimesi halk ağzında kullanılan bir ifadedir. Kullanım sıklığı erken kadar geniş değildir. Aynı zamanda bu iki kelime her ne kadar benzer anlamlara gelebilse de "er" kelimesi her bağlam için uygun olmayabilir. Bu sebeple bağlamı kontrol edip sonrasında kelime seçimi yapmak çok daha doğrudur.
Erken kelimesinin eş anlamı olan er kelimesiyle örnek cümleler şu şekildedir: