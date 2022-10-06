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Erken eş anlamlısı nedir? Erken kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

06.10.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazılışları ve okunuşları farklı olan ama aynı anlama gelen kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Bu sözcüklerin cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılması, herhangi bir anlam karmaşasına yol açmaz. Türkçe ise eş anlamlı kelimeler bakımından oldukça zengin bir dildir. Eş anlamlısı bulunan kelimelerden birisi de erkendir. Günlük konuşma dilinde sıklıkla yer verdiğimiz erken kelimesinin bir tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Peki, erken eş anlamlısı nedir?

Erken eş anlamlısı nedir? Erken kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe yüzyıllar boyunca farklı dillerle etkileşim içerisinde bulunmuştur. Bu etkileşim sonucunda farklı sözcükleri bünyesine katmıştır. Aynı zamanda eski Türkçedeki birçok sözcük de bugünlere taşınmıştır. Bu sözcüklerden birisi de erken kelimesidir. Vaktinden önce olan şeyleri ifade etmek için kullandığımız kelime çok eski Türkçe kaynaklarda da geçmektedir. Erkenin eş anlamlısı olarak kabul edilen sözcük ise sadece bir tanedir.

Eski Türkçede bulunan "er-" fiilinden türeyen erken sözcüğü uzun zamandır dilimizde varlığını sürdürür. Erken kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı şu şekildedir:

  • Bir durumun vaktinden önce olması, alışılan zamandan önce

  • Sabahın ilk saatlerinde

    Günlük konuşmalarda sıkça kullandığımız erken kelimesi ile örnek cümleler şöyledir:

  • Bu konuda böylesine erken konuşmamalıydı.
  • Erkenden yola çıkalım ki gecikmeyelim.
  • Sabahın erken saatleri benim için en hüzün verici zamanlardır.
  • Erken kalkmam konusundaki ısrarlarına dayanamadım ve alarmımı kurdum.
  • Erkenden yollara düşen çocuklar öğle olmadan eve varmışlardı.
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Erkenin eş anlamlısı nedir?

Erken kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük yalnızca bir tanedir. Erken eş anlamlısı olan sözcük "er"dir. Er kelimesi halk ağzında kullanılan bir ifadedir. Kullanım sıklığı erken kadar geniş değildir. Aynı zamanda bu iki kelime her ne kadar benzer anlamlara gelebilse de "er" kelimesi her bağlam için uygun olmayabilir. Bu sebeple bağlamı kontrol edip sonrasında kelime seçimi yapmak çok daha doğrudur.

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Erkenin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Erken kelimesinin eş anlamı olan er kelimesiyle örnek cümleler şu şekildedir:

  • Sabahın er saatinde gelmemiz konusundaki ısrarcı tavırları kaygı yaratmaktan başka hiçbir işe yaramadı.
  • İşi bu kadar er teslim edeceğini tahmin etmemiştim.
  • Böylesine er alınan kararlar genellikle pişmanlık yaratır.
  • Er olmak istediğinde bir terslik olduğunu anlamalıydım.
  • Kuşlar er sabah inmiş ağaca.
  • Er geç buradan gitmek gerekliydi.
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